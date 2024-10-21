Про це пише Times of Israel. Тим часом, за даними ЦАХАЛ, упродовж неділі, 20 жовтня, терористи "Хезболла" випустили з Лівану по території Ізраїлю близько 200 снарядів.

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Ізраїльські військові завдали ударів по філіях пов'язаної з угрупованням "Хезболла" фінансової асоціації "Аль-Кард Аль-Хасан". Військові попередили, що атакують квазі-банк і звинуватили його у фінансуванні операцій терористів. Офіційне Національне інформаційне агентство Лівану повідомило про одинадцять ударів по південних передмістях Бейрута, більшість яких були націлені на "Аль-Кард Аль-Хассан".

Так, один з ударів припав на територію аеропорту Бейрута. У виданні говориться, що "комерційні літаки продовжували пролітати повз хмари диму в цьому районі після приземлення в аеропорту на півдні ліванської столиці".

Удар по Баальбеку припав на комерційний ринок, в якому розташовувалася будівля, яку раніше використовувала асоціація "Аль-Кард Аль-Хассан".