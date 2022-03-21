Об этом в эфире 24 канала сказал посол Украины в Польше Андрей Дещица. Он заверил, что Польша будет искать партнеров по этому вопросу.

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"Передача военных самолетов Украине актуальна, ведь мы нуждаемся в безопасности в небе. Нам нужно закрыть небо", – отметил посол.

Дещица: Решения могут принять и несколько членов НАТО

Он подчеркнул, что это можно сделать не только военными самолетами, но и системой противовоздушной обороны или коллективным решением о закрытии неба.

Это решение может быть принято и рядом стран-членов НАТО. Я думаю, мы найдем наших партнеров, которые не будут бояться слов Кремля и будут готовы помочь Украине.

– сказал Дещица.

По его словам, если они не помогут Украине – следующие под угрозой будут их территории.

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