Про це в ефірі 24 каналу сказав посол України у Польщі Андрій Дещиця. Він запевнив, що Польща шукатиме партнерів у цьому питанні.
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"Передача військових літаків Україні є актуальною, адже ми потребуємо безпеки в небі. Нам треба закрити небо", – зазначив посол.
Дещиця: Рішення можуть ухвалити і кілька членів НАТО
Він наголосив, що це можна зробити не лише військовими літаками, але й системою протиповітряної оборони або ж колективним рішенням про закриття неба.
Це рішення можуть ухвалити і кілька країн-членів НАТО. Я думаю, ми знайдемо наших партнерів, які не будуть боятися слів Кремля і будуть готові допомогти Україні,
– сказав Дещиця.
За його словами, якщо вони не допоможуть Україні – наступною загрозою будуть їхні території.
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