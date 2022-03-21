Про це в ефірі 24 каналу сказав посол України у Польщі Андрій Дещиця. Він запевнив, що Польща шукатиме партнерів у цьому питанні.

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"Передача військових літаків Україні є актуальною, адже ми потребуємо безпеки в небі. Нам треба закрити небо", – зазначив посол.

Дещиця: Рішення можуть ухвалити і кілька членів НАТО

Він наголосив, що це можна зробити не лише військовими літаками, але й системою протиповітряної оборони або ж колективним рішенням про закриття неба.

Це рішення можуть ухвалити і кілька країн-членів НАТО. Я думаю, ми знайдемо наших партнерів, які не будуть боятися слів Кремля і будуть готові допомогти Україні,

– сказав Дещиця.

За його словами, якщо вони не допоможуть Україні – наступною загрозою будуть їхні території.

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