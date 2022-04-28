Российские оккупанты совершили много зверских преступлений против украинцев, цивилизованный мир признает геноцид нашей нации. Украина знает имя каждого россиянина, который пересек нашу границу и делал зло против наших граждан.

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Обещание Зеленского

В своем обращении к украинцам президент подчеркнул – от ответственности не сможет убежать ни один российский изверг.

Кем бы они ни были, где бы они ни прятались – мы всех их найдем и заставим отвечать,

– пообещал Зеленский.

Он добавил, что первые 10 оккупантов из 64-й мотострелковой бригады Сухопутных войск России, совершавших преступления против украинцев в Буче, уже получили статус подозреваемых. Следователям подробно известны все их личные данные и подробности действий в Буче.

"Каждого найдем. Как найдем и всех других российских изуверов, которые убивали, пытали украинцев. Издевались над нашими людьми. Которые уничтожали дома и гражданскую инфраструктуру в Украине. Ни один из этих подонков не уйдет от ответственности", – заверил глава государства.

Некоторые преступники могут не дожить до суда – их бригаду перебросили в Харьковскую область, где расплатиться с ними смогут герои ВСУ.

Преступления против украинцев

Как сообщил мэр Бучи, у русских были списки людей на уничтожение. Парламент Канады признал зверства оккупантов геноцидом, а Украина уже 10 извергов, совершавших преступления против украинцев: есть их фото и перечень действий.

Смотрите видео обращения Владимира Зеленского к украинцам