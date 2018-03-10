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Найдена мертвой глава Службы государственных доходов Латвии

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Илзе Цыруль нашли мертвой в Латвии
Илзе Цыруль нашли мертвой в Латвии / Фото из свободных сетей

В Латвии нашли мертвой генерального директора Службы государственных доходов (СГД) Илзе Цыруль. Тело 53-летней госслужащей было обнаружено в ее доме без видимых признаков насильственной смерти.

Об этом в Twitter сообщает пресс-служба Министерства финансов Латвии.

Причина смерти Цыруль остается неизвестной. По словам представителя полиции, пока назначена судебно-медицинская экспертиза.

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Свои соболезнования в связи со смертью председателя СГД выразил премьер-министр Латвии Марис Кучинскис. Он уже обсудил этот инцидент с министром финансов Данной Рейзниеце-Озол. На встрече была достигнута договоренность о назначении исполняющего обязанности главы службы.

Добавим, что представитель министра финансов Арно Пяткина заявил, что исполняющий обязанности председателя СГД может быть назначен 12 марта, на когда назначена встреча министра финансов с руководством СГД.

Теги: Новости политики Латвия Потери
Источник: 24 Канал
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