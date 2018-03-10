Найдена мертвой глава Службы государственных доходов Латвии
В Латвии нашли мертвой генерального директора Службы государственных доходов (СГД) Илзе Цыруль. Тело 53-летней госслужащей было обнаружено в ее доме без видимых признаков насильственной смерти.
Об этом в Twitter сообщает пресс-служба Министерства финансов Латвии.
Причина смерти Цыруль остается неизвестной. По словам представителя полиции, пока назначена судебно-медицинская экспертиза.
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Свои соболезнования в связи со смертью председателя СГД выразил премьер-министр Латвии Марис Кучинскис. Он уже обсудил этот инцидент с министром финансов Данной Рейзниеце-Озол. На встрече была достигнута договоренность о назначении исполняющего обязанности главы службы.
Добавим, что представитель министра финансов Арно Пяткина заявил, что исполняющий обязанности председателя СГД может быть назначен 12 марта, на когда назначена встреча министра финансов с руководством СГД.