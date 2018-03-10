Знайдено мертвою главу Служби державних доходів Латвії

В Латвії знайшли мертвою генерального директора Служби державних доходів (СДД) Ілзе Цируль. Тіло 53-річної держслужбовиці було виявлено в її будинку без видимих ознак насильницької смерті.

Про це в Twitter повідомляє прес-служба Міністерства фінансів Латвії.

Причина смерті Цируль залишається невідомою. За словами представника поліції, наразі призначено судово-медичну експертизу.

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Esam saņēmuši skumjas ziņas, ka šorīt mirusi @vid_gov ģenerāldirektore Ilze Cīrule.

Visu ministrijas darbinieku vārdā izsakām visdziļāko līdzjūtību viņas tuviniekiem, draugiem un kolēģiem. Domās esam kopā ar jums un vēlam izturību un spēku! pic.twitter.com/rdBfWThYFt — Finanšu ministrija (@Finmin) 10 марта 2018 г.

Свої співчуття у зв'язку зі смертю голови СДД висловив прем'єр міністр Латвії Маріс Кучінскіс. Він вже обговорив цей інцидент із міністром фінансів Даною Рейзніеце-Озол. На зустрічі була досягнута домовленість про призначення виконувача обов'язків голови служби.

Додамо, що представник міністра фінансів Арно Пяткіна заявив, що виконувач обов'язків голови СДД може бути призначений 12 березня, на коли призначено зустріч міністра фінансів із керівництвом СДД.