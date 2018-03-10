10:27
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
4°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    3°C 0°C
  • четвер
    5°C 0°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Знайдено мертвою главу Служби державних доходів Латвії

3209 Читать новость на русском
Ілзе Цируль знайшли мертвою в Латвії
Ілзе Цируль знайшли мертвою в Латвії / Фото з вільних мереж

В Латвії знайшли мертвою генерального директора Служби державних доходів (СДД) Ілзе Цируль. Тіло 53-річної держслужбовиці було виявлено в її будинку без видимих ознак насильницької смерті.

Про це в Twitter повідомляє прес-служба Міністерства фінансів Латвії.

Причина смерті Цируль залишається невідомою. За словами представника поліції, наразі призначено судово-медичну експертизу.

Читайте також: Знайшли мертвим актора, якого звинувачували у сексуальних домаганнях

Свої співчуття у зв'язку зі смертю голови СДД висловив прем'єр міністр Латвії Маріс Кучінскіс. Він вже обговорив цей інцидент із міністром фінансів Даною Рейзніеце-Озол. На зустрічі була досягнута домовленість про призначення виконувача обов'язків голови служби.

Додамо, що представник міністра фінансів Арно Пяткіна заявив, що виконувач обов'язків голови СДД може бути призначений 12 березня, на коли призначено зустріч міністра фінансів із керівництвом СДД.

Теги: Новини політики Латвія Втрати
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 10 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
сьогодні, 10:01 Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
Сергій Лещенко 471
Будни
сьогодні, 08:41 Будни "ЛНР": у людей нет ни денег, ни сил
Ольга Черненко 1737
Топ-5 блогів тижня: нові правила захоронення родичів, невідомі факти про Шевченка і 4G в Україні
11 березня, 22:01 Топ-5 блогів тижня: нові правила захоронення родичів, невідомі факти про Шевченка і 4G в Україні
Блог Медіа 1380
Футбол. Нічия Маріуполя та Зорі, перемога Динамо над Вересом
11 березня, 21:39 Футбол. Нічия Маріуполя та Зорі, перемога Динамо над Вересом
1304
Найсмішніше з соцмереж за тиждень: Рубан-перевізник, Путін і кулак з татуюванням
11 березня, 20:01 Найсмішніше з соцмереж за тиждень: Рубан-перевізник, Путін і кулак з татуюванням
8224
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук