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      Найдут, вырвут хребет, – активист Протасового Яра о жестких угрозах застройщиков

      1 Читати новину українською
      Роман Ратушный / Соцсети

      Активист Роман Ратушный, который выступает против незаконных застроек на Протасовом Яру, до сих пор скрывается от влиятельных застройщиков, которые жестоко ему угрожали.

      Об этом он рассказал в программе "После всего" и объяснил: "Я вынужден скрываться, потому что автомобили под домом до сих пор стоят. Правда, после упоминания номеров авто, у них теперь они не днепровские, а евро".

      К слову: Скандальная застройка Протасового Яра в Киеве – кто за этим стоит

      "Угрожали похищением, убийством, увечьем. На самом деле, началось все с того, что руководители титушек рассказывали о том, что, в частности, в присутствии представителей застройщиков и в присутствии юристов, найдут, вырвут хребет и так далее", – сказал Ратушный.

      Что известно о скандале в Протасовом Яру? Протасов Яр – это уникальная зеленая зона в Киеве, которая зимой превращается в горнолыжный курорт. Однако в мае 2019 года львиную его часть оградили забором и начали готовиться к возведению трех небоскребов фирмы "Дайтона групп". Им противостоят несколько сотен неравнодушных местных жителей. Доходило и до серьезных столкновений с охранниками строительства.

      По его словам, сначала он считал, что это собственные амбиции у людей и они не будут это реализовывать. Однако позже начали поступать угрозы во время встречи с заместителем главы Офиса Президента Андреем Смирновым.

      Рассказывал о том, что если мы с ним не договоримся, тогда могут похитить,
      – пояснил активист.

      смирнов
      Андрей Смирнов

      На вопрос журналиста, точно ли он связывает людей, которые ему угрожали, с застройщиками "Дайтона групп", которая причастна к Геннадию Корбану: "Здесь сама логика связывает, потому что Геннадий Корбан сам мне публично угрожал в фейсбуке. Отдельные члены общины посетили акцию против переназначения Арсена Авакова и по результатам этой акции, Корбан написал пост в фейсбуке, мол: "Какие активисты, они против Авакова", "Аваков защитил страну". Я написал на это реакцию, и Корбан пришел в комментарии и начал рассказывать, что "повторишь судьбу Рудыка" что-то в этом роде. Сергей Рудык – бывший глава Государственного земельного агентства, которого Корбан с друзьями похитили в 2014 году. Уголовное дело тогда было возбуждено, но Корбан после этого не сел в тюрьму".

      Он считает, что Корбан не понесет наказания за угрозы ему, даже если ему удастся их реализовать, и добавил: "Особенно, если у него так называемая "крыша" в виде Андрея Смирнова и не только".

      Кто такой Андрей Смирнов? Юрист, адвокат и депутат Днепропетровского областного совета. В медиапространстве известен тем, что занимался делом экс-главы фракции "Партии регионов" Александра Ефремова, а также директора ООО "Запорожский титаномагниевый комбинат" Владимира Сивака и экс-министра юстиции Елены Лукаш. Сейчас занимает должность заместителя главы Офиса Президента Андрея Богдана.

      Вероятный разговор Андрея Смирнова с Романом Ратушным:

       

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      18 ноября
      1380
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Офіс Президента Скандальные застройки Новости недвижимости Новости недвижимости Украины
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