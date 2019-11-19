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      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ

      Знайдуть, вирвуть хребет, – активіст Протасового Яру про жорсткі погрози забудовників

      79 Читать новость на русском
      Роман Ратушний / Соцмережі

      Активіст Роман Ратушний, який виступає проти незаконних забудов на Протасовому Яру, досі переховується від впливових забудовників, які жорстоко йому погрожували.

      Про це він розповів у програмі "Після всього" та пояснив: "Я вимушений переховуватись, тому що автомобілі під будинком досі чатують. Правда, після згадки номерів авто, в них тепер вони не дніпровські, а євро".

      До слова: Скандальна забудова Протасового Яру у Києві – хто за цим стоїть

      "Погрожували викрадення, вбивство, каліцтво. Насправді, почалося все від того, що керівники тітушок розказували про те, що,  зокрема, в присутності представників забудовників і в присутності юристів, знайдуть, вирвуть хребет і так далі", – сказав Ратушний.

      Що відомо про скандал у Протасовому Яру? Протасів Яр – це унікальна зелена зона в Києві, яка взимку перетворюється на гірськолижний курорт. Та в травні 2019 року левову його частину обгородили парканом і почали готуватись до зведення трьох хмарочосів фірми "Дайтона груп". Їм протистоять кількасот небайдужих місцевих мешканців. Доходило і до серйозних сутичок з охоронцями будівництва.

      За його словами, спершу він вважав, що це власні амбіції у людей і вони не будуть це реалізовувати. Однак пізніше почали надходити погрози під час зустрічі зі заступником голови Офісу Президента Андрієм Смирновим.

      Розказував про те, що якщо ми з ним не домовимось, тоді можуть викрасти,
      – пояснив активіст.

      смирнов
      Андрій Смирнов

      На запитання журналіста, чи він точно пов’язує людей, які йому погрожували, зі забудовниками "Дайтона груп", яка причетна до Геннадія Корбана: "Тут сама логіка пов'язує, тому що Геннадій Корбан сам мені публічно погрожував в фейсбуці. Окремі члени громади відвідали акцію проти перепризначення Арсена Авакова і за результатами цієї акції, Корбан написав пост в фейсбуці, мовляв: "які активісти, вони проти Авакова", "Аваков країну захистив". Я написав на це реакцію і Корбан прийшов у коментарі і почав розказувати, що "повториш долю Рудика" щось цього роду. Сергій Рудик – колишній голова Державного земельного агентства, якого Корбан з друзями викрадали у 2014 році. Кримінальна справа тоді була порушена, але Корбан після цього не сів у в’язницю".

      Він вважає, що Корбан не нестиме покарання за погрози йому і навіть тоді, якщо йому вдасться їх реалізувати та додав: "Особливо, якщо в нього так званий "дах" у вигляді Андрія Смирнова і не тільки".

      Хто такий Андрій Смирнов? Юрист, адвокат та депутат Дніпропетровської обласної ради. У медіапросторі відомий тим, що займався справою ексголови фракції "Партії регіонів" Олександра Єфремова, а також директора ТОВ "Запорізький титаномагнієвий комбінат" Володимира Сивака й ексміністра юстиції Олени Лукаш. Нині обіймає посаду заступника голови Офісу Президента Андрія Богдана.

      Ймовірна розмова Андрія Смирнова з Романом Ратушним: 

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини нерухомості Новини нерухомості України Скандальні забудови Офіс Президента
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