Знайдуть, вирвуть хребет, – активіст Протасового Яру про жорсткі погрози забудовників

Активіст Роман Ратушний, який виступає проти незаконних забудов на Протасовому Яру, досі переховується від впливових забудовників, які жорстоко йому погрожували.

Про це він розповів у програмі "Після всього" та пояснив: "Я вимушений переховуватись, тому що автомобілі під будинком досі чатують. Правда, після згадки номерів авто, в них тепер вони не дніпровські, а євро".

До слова: Скандальна забудова Протасового Яру у Києві – хто за цим стоїть

"Погрожували викрадення, вбивство, каліцтво. Насправді, почалося все від того, що керівники тітушок розказували про те, що, зокрема, в присутності представників забудовників і в присутності юристів, знайдуть, вирвуть хребет і так далі", – сказав Ратушний.

Що відомо про скандал у Протасовому Яру? Протасів Яр – це унікальна зелена зона в Києві, яка взимку перетворюється на гірськолижний курорт. Та в травні 2019 року левову його частину обгородили парканом і почали готуватись до зведення трьох хмарочосів фірми "Дайтона груп". Їм протистоять кількасот небайдужих місцевих мешканців. Доходило і до серйозних сутичок з охоронцями будівництва.

За його словами, спершу він вважав, що це власні амбіції у людей і вони не будуть це реалізовувати. Однак пізніше почали надходити погрози під час зустрічі зі заступником голови Офісу Президента Андрієм Смирновим.

Розказував про те, що якщо ми з ним не домовимось, тоді можуть викрасти,

– пояснив активіст.



Андрій Смирнов

На запитання журналіста, чи він точно пов’язує людей, які йому погрожували, зі забудовниками "Дайтона груп", яка причетна до Геннадія Корбана: "Тут сама логіка пов'язує, тому що Геннадій Корбан сам мені публічно погрожував в фейсбуці. Окремі члени громади відвідали акцію проти перепризначення Арсена Авакова і за результатами цієї акції, Корбан написав пост в фейсбуці, мовляв: "які активісти, вони проти Авакова", "Аваков країну захистив". Я написав на це реакцію і Корбан прийшов у коментарі і почав розказувати, що "повториш долю Рудика" щось цього роду. Сергій Рудик – колишній голова Державного земельного агентства, якого Корбан з друзями викрадали у 2014 році. Кримінальна справа тоді була порушена, але Корбан після цього не сів у в’язницю".

Він вважає, що Корбан не нестиме покарання за погрози йому і навіть тоді, якщо йому вдасться їх реалізувати та додав: "Особливо, якщо в нього так званий "дах" у вигляді Андрія Смирнова і не тільки".

Хто такий Андрій Смирнов? Юрист, адвокат та депутат Дніпропетровської обласної ради. У медіапросторі відомий тим, що займався справою ексголови фракції "Партії регіонів" Олександра Єфремова, а також директора ТОВ "Запорізький титаномагнієвий комбінат" Володимира Сивака й ексміністра юстиції Олени Лукаш. Нині обіймає посаду заступника голови Офісу Президента Андрія Богдана.

Ймовірна розмова Андрія Смирнова з Романом Ратушним: