Найем инициирует спецрасследование из-за разгона активистов под Радой

Народный депутат Мустафа Найем инициирует спецрасследование относительно действий силовиков во время разгона митингующих под Радой.

Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Это в каких инструкциях прописано – ставить задержанных на колени и позировать на камеры, держа людей за воротник как скот? И как после этого мы хотим, чтобы люди относились к полиции. Нет, я понимаю, что была злость за избитых полицейских; понимаю и осуждаю атаки на патрульных, но это не джунгли, а страна, общество и органы власти ", – написал нардеп.

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Он добавил, что будет инициировать проведение специального расследования этих фактов в рамках парламентского контроля.

По словам Найема, две фракции в парламенте могут инициировать внеочередное заседание Верховной Рады с требованием отчета силовиков.

"Как минимум Батькивщина и Самопоич сейчас могут проявить лидерство и сознание. В противном случае все снова выльется в очередные заявления и выступления в эфирах. Впереди полтора года до выборов, ситуация может значительно ухудшится и останавливать такие проявления надо сейчас", – написал Найем.

Напомним, 3 марта возле палаточного городка под Верховной Радой произошли столкновения между полицией и протестующими. С обеих сторон есть раненые. Правоохранители задержали всех активистов, которые были в лагере и сопротивлялись, и проводят следственные действия, и впоследствии всех отпустили. Также полицейские изъяли более 10 гранат, вероятно, это РГД-5.