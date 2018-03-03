15:06
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
2°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Найем инициирует спецрасследование из-за разгона активистов под Радой

248 Читати новину українською
Разгон активистов под Радой
Разгон активистов под Радой / 24 Канал

Народный депутат Мустафа Найем инициирует спецрасследование относительно действий силовиков во время разгона митингующих под Радой.

Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Это в каких инструкциях прописано – ставить задержанных на колени и позировать на камеры, держа людей за воротник как скот? И как после этого мы хотим, чтобы люди относились к полиции. Нет, я понимаю, что была злость за избитых полицейских; понимаю и осуждаю атаки на патрульных, но это не джунгли, а страна, общество и органы власти ", – написал нардеп.

Читайте также: Столкновения под Радой: коммунальные службы разбирают палаточный городок

Он добавил, что будет инициировать проведение специального расследования этих фактов в рамках парламентского контроля.

По словам Найема, две фракции в парламенте могут инициировать внеочередное заседание Верховной Рады с требованием отчета силовиков.

"Как минимум Батькивщина и Самопоич сейчас могут проявить лидерство и сознание. В противном случае все снова выльется в очередные заявления и выступления в эфирах. Впереди полтора года до выборов, ситуация может значительно ухудшится и останавливать такие проявления надо сейчас", – написал Найем.

Напомним, 3 марта возле палаточного городка под Верховной Радой произошли столкновения между полицией и протестующими. С обеих сторон есть раненые. Правоохранители задержали всех активистов, которые были в лагере и сопротивлялись, и проводят следственные действия, и впоследствии всех отпустили. Также полицейские изъяли более 10 гранат, вероятно, это РГД-5.

Теги: Новости Украины столкновения Верховная Рада Мустафа Найем
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 3 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Посадити генерала Рубана: чому голову
сегодня, 15:01 Посадити генерала Рубана: чому голову "Офіцерського корпусу" зробили цапом-відбувайлом
Олексій Чибісов 162
Черговий ганебний провал: чому СБУ така нікчемна
сегодня, 14:00 Черговий ганебний провал: чому СБУ така нікчемна
Дмитро Гнап 624
Украина и
сегодня, 13:01 Украина и "голубое топливо": у кого покупаем газ и на что он идет
416
Когда Украина сможет вернуть Крым
сегодня, 12:01 Когда Украина сможет вернуть Крым
Блог Медіа 1822
Приключения
сегодня, 11:01 Приключения "ихтамнет"-ов и выборы Путина в России: минута юмора от карикатуристов
586
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук