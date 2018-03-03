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Найєм ініціює спецрозслідування через розгін активістів під Радою

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Розгін активістів під Радою
Розгін активістів під Радою / 24 Канал

Народний депутат Мустафа Найєм ініціює спецрозслідування щодо дій силовиків під час розгону мітингувальників під Радою.

Про це він повідомив у своєму Facebook.

"Це в яких інструкціях прописано - ставити затриманих на коліна і позувати на камери, тримаючи людей за комір як худобу? І як після цього ми хочемо, щоб люди ставилися до поліції? Ні, я розумію, що була злість за побитих поліцейських; розумію і засуджую атаки на патрульних, але це ж не джунглі, а країна, суспільство і органи влади", – написав нардеп.

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Він додав, що буде ініціювати проведення спеціального розслідування цих фактів у рамках парламентського контролю.

За словами Найєма, дві фракції в парламенті можуть ініціювати позачергове засідання Верховної ради з вимогою звіту силовиків.

"Як мінімум Батьківщина і Самопоміч зараз можуть проявити лідерство і свідомість. В іншому випадку все знову виллється в чергові заяви і виступи в ефірах. Попереду півтора року до виборів, ситуація може значно погіршиться і зупиняти такі прояви треба зараз", – написав Найєм.

Нагадаємо, 3 березня біля наметового містечка під Верховною Радою відбулися сутички між поліцією і протестувальниками. З обох боків є поранені. Правоохоронці затримали усіх активістів, які були у таборі і чинили опір, та проводять слідчі дії, та згодом усіх відпустили. Також поліцейські вилучили більше 10 гранат, імовірно, це РГД-5.

Теги: Новини України Сутички Верховна Рада Мустафа Найєм
Джерело: 24 Канал
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