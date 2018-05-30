Найем объяснил, как реагировать на убийство Бабченко: Бояться нет смысла

Убийство журналиста Аркадия Бабченко, как и убийство Павла Шеремета, направленное на то, чтобы вселить в украинцев страх, чувство безысходности и хаоса.

Такое мнение высказал нардеп Мустафа Найем, реагируя на убийство Аркадия Бабченко.

"Этот террор был экспортирован к нам с войной, из страны, где теракты и расстрелы журналистов и политиков, были нормой задолго до того, как они пришли в наш Крым и наш Донбасс. Я не намекаю, я говорю прямо: демотивированное, разобщенное и подавленное общество облегчает задачу агрессора и мародера", – написал он.

Читайте также: Аркадия Бабченко убили в Киеве: чем прославился журналист

По мнению Найема, украинци просто не имеют права пускать этот страх в свои мысли и жить с оглядкой на границу.

Они должны знать, что мы не боимся, не сдались и будем защищаться, воевать и не остановимся, пока не закроем этот адский экспорт,

– добавил он.

По словам нардепа, Украине следует закрывать границу, усиливать проверки, увеличивать расходы на безопасность, перенимать передовой опыт стран, где умеют это делать.

"Фронт теперь уже в Киеве, на наших улицах, в наших домах. Бояться, действительно, нет смысла. Надо действовать", – подытожил Найем.

Напомним, вечером 29 мая в Киеве неизвестные стреляли в спину российского журналиста Аркадия Бабченко. Произошло это в его доме. От полученных ранений журналист скончался в "скорой".