Найєм пояснив, як реагувати на вбивство Бабченка: Боятися немає сенсу

Вбивство журналіста Аркадія Бабченка, як і вбивство Павла Шеремета, спрямоване на те, щоб вселити в українців страх, відчуття безвиході та хаосу.

Таку думку висловив нардеп Мустафа Найєм, реагуючи на вбивство Аркадія Бабченка.

"Цей терор був експортований до нас з війною, з країни, де теракти і розстріли журналістів і політиків, були нормою задовго до того, як вони прийшли в наш Крим і наш Донбас. Я не натякаю, я кажу прямо: демотивована, роз'єднане і пригнічене суспільство полегшує завдання агресора і мародера", – написав він.

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На думку Найєма, українців просто не мають права пускати цей страх в свої думки і жити з оглядкою на кордон.

Вони повинні знати, що ми не боїмося, не здалися і будемо захищатися, воювати і не зупинимося, поки не закриємо цей пекельний експорт,

– додав він.

За словами нардепа, Україні слід закривати кордон, посилювати перевірки, збільшувати витрати на безпеку, переймати передовий досвід країн, де вміють це робити.

"Фронт тепер уже в Києві, на наших вулицях, в наших будинках. Боятися, насправді, немає сенсу. Треба діяти", – підсумував Найєм.

Нагадаємо, ввечері 29 травня у Києві невідомі стріляли в спину російського журналіста Аркадія Бабченка. Відбулося це в його будинку. Від отриманих поранень журналіст помер у "швидкій".