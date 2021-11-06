Что такое Red Bull BC One

Red Bull BC One – знаковое событие в хип-хоп культуре, способствующее развитию брейкинга. 12 парней и 12 девушек на мероприятие пригласили организаторы, а еще четыре би-боя и би-герлз завоевали место в финале по итогам Last Chance Cypher.

4 ноября более 50 брейкинг-танцовщиков из разных стран соревновались за эти последние восемь мест. Среди команд были и украинцы – Kuzya и Kim, однако они не смогли попасть в четыре проходных слота. Мировой финал пройдет в оригинальном формате сражений один на один. С 2004 года состоялось 17 мировых финалов Red Bull BC One в крупных городах разных стран мира. В этом году танцовщики соревнуются за победу в польском Гданьске.