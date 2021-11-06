Last Chance Cypher / Фото – Никита Завилинский, Red Bull Content Pool

Участники Red Bull BC One 2021

Приглашенные би-бои:

  • Sunni (Великобритания);
  • Wild Jerry (Беларусь);
  • Zoopreme (Дания);
  • Shigekix (Япония);
  • Lagaet (Франция);
  • Phil Wizard (Канада);
  • Thomaz (Польша);
  • Flea Rock (США);
  • TawfiQ (Нидерланды);
  • Bart (Бразилия);
  • Xak (Испания);
  • Gun (Россия).

Среди них есть четыре победителя Last Chance Cypher:

  • Lee (Нидерланды);
  • Nori (Япония);
  • Amir (Казахстан);
  • Johnny Fox (Испания).

Приглашенные би-герлз:

  • Sidi (Греция);
  • Kastet (Россия);
  • San Andrea (Франция);
  • Yell (Южная Корея);
  • Madmax (Бельгия);
  • Luma (Колумбия);
  • Paulina (Польша);
  • Ram (Япония);
  • Ami (Япония);
  • Carito (Аргентина);
  • Logistx (США);
  • Nadia (Россия),

Среди них есть четыре победителя Last Chance Cypher:

  • Ayumi (Япония);
  • Fanny (Франция);
  • Stefani (Великобритания);
  • Vavi (Россия).

Stefani, Red Bull, брейк-данс

Би-герл Stefani / Фото – Никита Завилинский, Red Bull Content Pool

Судить мировой финал соревнования будут:

  • трехкратный чемпион мира Red Bull BC One B-Boy Menno (Нидерланды);
  • би-бой El Niño (США);
  • би-бой Kleju (Польша);
  • би-герл Beta (США);
  • би-герл Sarah Bee (Франция).

Также в программу трехдневных активностей чемпионата организаторы пригласили и других украинских би-боев. Среди них – украинский танцовщик Intact. Он проведет мастер-класс, примет участие в дискуссионной панели, а также будет судить командные батлы.

Чемпионат будет транслироваться в прямом эфире на Red Bull TV и каналах Red Bull BC One e в YouTube и Facebook