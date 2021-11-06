Що таке Red Bull BC One Red Bull BC One – знакова подія у хіп-хоп культурі, яка сприяє розвитку брейкінгу. 12 хлопців та 12 дівчат на захід запросили організатори, а ще чотири бі-боя та бі-гьорлз вибороли місце у фіналі за підсумками Last Chance Cypher. 4 листопада понад 50 брейкінг-танцівників з різних країн змагалися за ці останні вісім місць. Серед команд були й українці – Kuzya та Kim, однак вони не змогли потрапити у чотири прохідні слоти. Світовий фінал пройде в оригінальному форматі битв віч-на-віч. З 2004 року відбулося 17 світових фіналів Red Bull BC One у великих містах різних країн світу. Цьогоріч танцівники змагаються за перемогу у польському Гданську.

Last Chance Cypher / Фото – Микита Завілінський, Red Bull Content Pool

Учасники світового фіналу Red Bull BC One 2021

Запрошені бі-боі:

Sunni (Великобританія);

Wild Jerry (Білорусь);

Zoopreme (Данія);

Shigekix (Японія);

Lagaet (Франція);

Phil Wizard (Канада);

Thomaz (Польща);

Flea Rock (США);

TawfiQ (Нідерланди);

Bart (Бразилія);

Xak (Іспанія);

Gun (Росія).

Серед них є чотири переможці Last Chance Cypher:

Lee (Нідерланди);

Nori (Японія);

Amir (Казахстан);

Johnny Fox (Іспанія).

Запрошені бі-гьорлз:

Sidi (Греція);

Kastet (Росія);

San Andrea (Франція);

Yell (Південна Корея);

Madmax (Бельгія);

Luma (Колумбія);

Paulina (Польща);

Ram (Японія);

Ami (Японія);

Carito (Аргентина);

Logistx (США);

Nadia (Росія).

Серед них є чотири переможниці Last Chance Cypher:

Ayumi (Японія);

Fanny (Франція);

Stefani (Великобританія);

Vavi (Росія).

Цікаво знати Серед учасників, які пройшли до Світового фіналу, є українка – бі-гьорл Stefani. Вона родом з Харкова, але на цьогорічному чемпіонаті представляє Великобританію.

Бі-гьорл Stefani / Фото – Микита Завілінський, Red Bull Content Pool

Чемпіонів з брейкінгу обиратимуть:

триразовий чемпіон світу Red Bull BC One бі-бой Menno (Нідерланди);

бі-Бой El Nińo (США);

бі-бой Kleju (Польща);

бі-гьорл Beta (США);

бі-гьорл Sarah Bee (Франція).

Також до програми триденних активностей чемпіонату організатори запросили і інших українських бі-боїв. Серед них – український танцівник Intact. Він проведе майстер-клас, візьме участь у дискусійній панелі, а також судитиме командні батли.

Всі охочі зможуть вболівати за своїх фаворитів у прямому ефірі на Red Bull TV і каналах Red Bull BC One у YouTube та Facebook.