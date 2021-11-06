Last Chance Cypher / Фото – Микита Завілінський, Red Bull Content Pool

Учасники світового фіналу Red Bull BC One 2021

Запрошені бі-боі:

  • Sunni (Великобританія);
  • Wild Jerry (Білорусь);
  • Zoopreme (Данія);
  • Shigekix (Японія);
  • Lagaet (Франція);
  • Phil Wizard (Канада);
  • Thomaz (Польща);
  • Flea Rock (США);
  • TawfiQ (Нідерланди);
  • Bart (Бразилія);
  • Xak (Іспанія);
  • Gun (Росія).

Серед них є чотири переможці Last Chance Cypher:

  • Lee (Нідерланди);
  • Nori (Японія);
  • Amir (Казахстан);
  • Johnny Fox (Іспанія).

Запрошені бі-гьорлз:

  • Sidi (Греція);
  • Kastet (Росія);
  • San Andrea (Франція);
  • Yell (Південна Корея);
  • Madmax (Бельгія);
  • Luma (Колумбія);
  • Paulina (Польща);
  • Ram (Японія);
  • Ami (Японія);
  • Carito (Аргентина);
  • Logistx (США);
  • Nadia (Росія).

Серед них є чотири переможниці Last Chance Cypher:

  • Ayumi (Японія);
  • Fanny (Франція);
  • Stefani (Великобританія);
  • Vavi (Росія).

Stefani, брейкінг, Україна, Red Bull

Бі-гьорл Stefani / Фото – Микита Завілінський, Red Bull Content Pool

Чемпіонів з брейкінгу обиратимуть:

  • триразовий чемпіон світу Red Bull BC One бі-бой Menno (Нідерланди);
  • бі-Бой El Nińo (США);
  • бі-бой Kleju (Польща);
  • бі-гьорл Beta (США);
  • бі-гьорл Sarah Bee (Франція).

Також до програми триденних активностей чемпіонату організатори запросили і інших українських бі-боїв. Серед них – український танцівник Intact. Він проведе майстер-клас, візьме участь у дискусійній панелі, а також судитиме командні батли.

Всі охочі зможуть вболівати за своїх фаворитів у прямому ефірі на Red Bull TV і каналах Red Bull BC One у YouTube та Facebook.