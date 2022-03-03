Сайт Оpir.org с данными о еде, лекарствах, укрытиях

Учредители общественной организации Opir перезапустили сайт opir.org, работавший еще на Майдане, сообщает 24 канал.

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На сайте размещена интерактивная карта с актуальной информацией о работающих местах первой необходимости:

Аптеки

АЗС

Продуктовые магазины

Пункты гуманитарной помощи (еда, одежда)

Зоомагазины

Пункты медицинской помощи

Укрытие

Разработчики сайта сообщили, что все желающие могут добавлять новые точки и комментарии по существующим. Информация будет опубликована сразу после модерации.

Карта продовольственных магазинов

Также разработали онлайн-карта продовольственных магазинов с графиками работы и актуальными данными. Об этом рассказал Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко.

Карта с нанесенными продуктовыми магазинами и актуальной информацией по их работе опубликована по ссылке. На ней можно найти следующую информацию:

Названия магазинов/торговых сетей

Часы работы конкретных магазинов в разных городах.

Адреса магазинов

Статус работы торговых точек

Карта отображает информацию о магазинах АТБ, КОЛО, Сильпо, Фора, Novus, Varus, Рукавичка и ЭКО маркет.

Онлайн-ресурс будут регулярно обновляться на постоянной основе и добавлять новые торговые сети и отдельные магазины. Дата и время обновления информации по конкретному магазину указаны в поле.

Карту разработали Надежда Стечишина с командой КОЛО совместно с другими торговыми сетями и Минцифры.

Разработчики призывают все торговые сети и продуктовые точки присоединяться к инициативе.

Как присоединиться: написать по электронному адресу retail.wartime@gmail.com. Вас скоординируют и проконсультируют по поводу дальнейших шагов, чтобы как можно оперативнее добавить информацию о других магазинах на карту.