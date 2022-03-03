Сайт Оpir.org с данными о еде, лекарствах, укрытиях
Учредители общественной организации Opir перезапустили сайт opir.org, работавший еще на Майдане, сообщает 24 канал.
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На сайте размещена интерактивная карта с актуальной информацией о работающих местах первой необходимости:
- Аптеки
- АЗС
- Продуктовые магазины
- Пункты гуманитарной помощи (еда, одежда)
- Зоомагазины
- Пункты медицинской помощи
- Укрытие
Разработчики сайта сообщили, что все желающие могут добавлять новые точки и комментарии по существующим. Информация будет опубликована сразу после модерации.
Карта продовольственных магазинов
Также разработали онлайн-карта продовольственных магазинов с графиками работы и актуальными данными. Об этом рассказал Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко.
Карта с нанесенными продуктовыми магазинами и актуальной информацией по их работе опубликована по ссылке. На ней можно найти следующую информацию:
- Названия магазинов/торговых сетей
- Часы работы конкретных магазинов в разных городах.
- Адреса магазинов
- Статус работы торговых точек
Карта отображает информацию о магазинах АТБ, КОЛО, Сильпо, Фора, Novus, Varus, Рукавичка и ЭКО маркет.
Онлайн-ресурс будут регулярно обновляться на постоянной основе и добавлять новые торговые сети и отдельные магазины. Дата и время обновления информации по конкретному магазину указаны в поле.
Карту разработали Надежда Стечишина с командой КОЛО совместно с другими торговыми сетями и Минцифры.
Разработчики призывают все торговые сети и продуктовые точки присоединяться к инициативе.
Как присоединиться: написать по электронному адресу retail.wartime@gmail.com. Вас скоординируют и проконсультируют по поводу дальнейших шагов, чтобы как можно оперативнее добавить информацию о других магазинах на карту.