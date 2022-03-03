Сайт Оpir.org з даними про їжу, ліки, укриття

Засновники громадської організації Opir перезапустили сайт opir.org, що працював ще на Майдані, повідомляє 24 канал.

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На сайті розташована інтерактивна мапа із актуальною інформацією про працюючі місця першої необхідності:

Аптеки

АЗС

Продуктові магазини

Пункти гуманітарної допомоги (їжа, одяг)

Зоомагазини

Пункти медичної допомоги

Укриття

Розробники сайту повідомили, що всі охочі можуть додавати нові точки та коментарі щодо існуючих. Інформація буде опублікована одразу після модерації.

Мапа продовольчих магазинів

Також розробили онлайн-мапу продовольчих магазинів із графіками роботи та актуальними даними. Про це розповів Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко.

Мапа з нанесеними продуктовими магазинами та актуальною інформацією щодо їхньої роботи опублікована за посиланням. На ній можна знайти наступну інформацію:

Назви магазинів/торговельних мереж

Години роботи конкретних магазинів у різних містах

Адреси магазинів

Статус роботи торговельних точок

Наразі мапа відображає інформацію про магазини АТБ, КОЛО, Сільпо, Фора, Novus, Varus, Рукавичка та ЕКО маркет.

Онлайн-ресурс будуть систематично оновлювати на постійній основі та додавати нові торговельні мережі та окремі магазини. Дата й час оновлення інформації за конкретним магазином зазначені у відповідному полі.

Мапу розробили Надія Стечишина з командою КОЛО спільно з іншими торговельними мережами та Мінцифри.

Розробники закликають всі торговельні мережі та продуктові точки долучатися до ініціативи.

Як долучитися: написати на електронну адресу retail.wartime@gmail.com.

Вас зкоординують та проконсультують щодо подальших кроків, аби якомога оперативніше додати інформацію про інші магазини на карту.