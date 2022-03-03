Сайт Оpir.org з даними про їжу, ліки, укриття

Засновники громадської організації Opir перезапустили сайт opir.org, що працював ще на Майдані, повідомляє 24 канал.

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На сайті розташована інтерактивна мапа із актуальною інформацією про працюючі місця першої необхідності:

  • Аптеки
  • АЗС
  • Продуктові магазини
  • Пункти гуманітарної допомоги (їжа, одяг)
  • Зоомагазини
  • Пункти медичної допомоги
  • Укриття

Розробники сайту повідомили, що всі охочі можуть додавати нові точки та коментарі щодо існуючих. Інформація буде опублікована одразу після модерації.

Мапа продовольчих магазинів

Також розробили онлайн-мапу продовольчих магазинів із графіками роботи та актуальними даними. Про це розповів Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко.

Мапа з нанесеними продуктовими магазинами та актуальною інформацією щодо їхньої роботи опублікована за посиланням. На ній можна знайти наступну інформацію:

  • Назви магазинів/торговельних мереж
  • Години роботи конкретних магазинів у різних містах
  • Адреси магазинів
  • Статус роботи торговельних точок

Наразі мапа відображає інформацію про магазини АТБ, КОЛО, Сільпо, Фора, Novus, Varus, Рукавичка та ЕКО маркет.

Онлайн-ресурс будуть систематично оновлювати на постійній основі та додавати нові торговельні мережі та окремі магазини. Дата й час оновлення інформації за конкретним магазином зазначені у відповідному полі.

Мапу розробили Надія Стечишина з командою КОЛО спільно з іншими торговельними мережами та Мінцифри.

Розробники закликають всі торговельні мережі та продуктові точки долучатися до ініціативи.

Як долучитися: написати на електронну адресу retail.wartime@gmail.com.

Вас зкоординують та проконсультують щодо подальших кроків, аби якомога оперативніше додати інформацію про інші магазини на карту.