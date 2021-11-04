Банк принял решение об обновлении. Поэтому ограничения продлятся с 1:00 до 4:30.

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Обновление накануне"Черной пятницы"

В банке знают о высоком сезоне покупательской активности. Он начинается с "черной пятницы" и завершается рождественскими распродажами.

Беспокоимся, чтобы шопинг наших клиентов был комфортным,

– убеждают в банке.

Поэтому в период обновления "Приват" приостановит проведение транзакций по картам, работу Приват24 для физических лиц Приват24 для бизнеса. Такие же паузы будут и в работе банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети банка.

"Приватбанк" ввел ограничения на переводы

С октября 2021 года клиенты банка не смогут отправить или получить произвольное количество переводов. На них установили новый лимит. В частности, не более 100 переводов в месяц.

Такие меры приняли по причине законодательства по противодействию отмыванию грязных средств и требований финансового мониторинга.