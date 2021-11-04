Банк прийняв рішення про оновлення. Тож обмеження триватимуть з 1:00 до 4:30.

Читайте також Клієнт "Приватбанку" поскаржився, що на нього "повісили" кредит, якого не було

Оновлення напередодні "чорної п'ятниці"

У банку знають про високий сезон купівельної активності. Він починається з "чорної п'ятниці" та завершується різдвяними розпродажами.

Турбуємося, щоб шопінг наших клієнтів був комфортним,

– переконують у банку.

Тому у період оновлення "Приват" призупинить проведення транзакцій за картками, роботу Приват24 для фізичних осіб Приват24 для бізнесу. Такі ж паузи будуть і в роботі банкоматів, терміналів самообслуговування і POS-термінальної мережі банку.

"Приватбанк" ввів обмеження на перекази

З жовтня 2021 року клієнти банку не зможуть відправити чи отримати довільну кількість переказів. На них встановили новий ліміт. Зокрема, не більше, ніж 100 переказів на місяць.

Таких заходів вжили через законодавство щодо протидії відмиванню брудних коштів та вимог фінансового моніторингу.