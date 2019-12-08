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      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019
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      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019

      Накануне нормандского саммита Германия сделала заявление о взаимоотношениях России и Украины

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      Гайко Маас / Getty Images

      Министр иностранных дел Германии Гайко Маас считает, что Кремлю следует быть более готовым идти навстречу Украине.

      Как отметил немецкий чиновник в комментарии изданию Bild am Sonntag, Президент Украины Владимир Зеленский проявил смелость сделать первые шаги "со всеми внутриполитическими рисками и побочными эффектами", пишет Deutsche Welle.

      Советуем ознакомиться! Нормандский формат: Макрон и Меркель союзники Украины или России

      По его словам, теперь Россия также должна показать, что дальнейшие договоренности возможны. Впрочем, для этого нужно еще приложить много дипломатических усилий и иметь терпение.

      Вместе с Францией мы также должны повлиять на Россию. В понедельник, прежде всего, пойдет речь о том, чтобы почти ежедневному пролитию крови на европейской земле наконец был положен конец,
      – добавил Маас.

      В понедельник, 9 декабря, в Париже пройдет встреча лидеров стран "нормандской четверки" – Германии, Украины, России и Франции. Это будет первым таким мероприятием с 2016 года. В его рамках каждый из лидеров должен провести двусторонние встречи друг с другом. Также запланировано заседание в четырехстороннем формате.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости политики Новости Украины Нормандская встреча 2019 Нормандский формат Новости России Украина – Россия
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