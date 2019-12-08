Напередодні нормандського саміту Німеччина зробила заяву щодо взаємин Росії та України
Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас вважає, що Кремлю слід бути більше готовим йти назустріч Україні.
Як зауважив німецький посадовець у коментарі виданню Bild am Sonntag, Президент України Володимир Зеленський виявив сміливість зробити перші кроки "з усіма внутрішньополітичними ризиками та побічними ефектами", пише Deutsche Welle.
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За його словами, тепер Росія також повинна показати, що подальші домовленості є можливими. Утім, для цього потрібно ще докласти багато дипломатичних зусиль і мати терпіння.
Разом із Францією ми також повинні вплинути на Росію. У понеділок, насамперед, йтиметься про те, щоб майже щоденному проливанню крові на європейській землі нарешті було покладено край,
– додав Маас.
У понеділок, 9 грудня, у Парижі пройде зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" – Німеччини, України, Росії та Франції. Це буде першим таким заходом з 2016 року. У його межах кожен із лідерів має провести двосторонні зустрічі один із одним. Також заплановано засідання у чотиристоронньому форматі.
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