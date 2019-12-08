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      ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019
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      ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019

      Напередодні нормандського саміту Німеччина зробила заяву щодо взаємин Росії та України

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      Гайко Маас / Getty Images

      Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас вважає, що Кремлю слід бути більше готовим йти назустріч Україні.

      Як зауважив німецький посадовець у коментарі виданню Bild am Sonntag, Президент України Володимир Зеленський виявив сміливість зробити перші кроки "з усіма внутрішньополітичними ризиками та побічними ефектами", пише Deutsche Welle.

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      За його словами, тепер Росія також повинна показати, що подальші домовленості є можливими. Утім, для цього потрібно ще докласти багато дипломатичних зусиль і мати терпіння.

      Разом із Францією ми також повинні вплинути на Росію. У понеділок, насамперед, йтиметься про те, щоб майже щоденному проливанню крові на європейській землі нарешті було покладено край,
      – додав Маас.

      У понеділок, 9 грудня, у Парижі пройде зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" – Німеччини, України, Росії та Франції. Це буде першим таким заходом з 2016 року. У його межах кожен із лідерів має провести двосторонні зустрічі один із одним. Також заплановано засідання у чотиристоронньому форматі.

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      Теги: Новини України Новини політики Нормандська зустріч 2019 Нормандський формат Новини Росії Україна – Росія
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