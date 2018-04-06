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Накануне Пасхи депутаты массово прогуляли заседание Верховной Рады: видео

28 Читати новину українською
Депутаты прогуляли заседание Верховной Рады в Страстную пятницу
Депутаты прогуляли заседание Верховной Рады в Страстную пятницу / Скриншот из видео

В Страстную пятницу, 6 апреля, на работу в Верховную Раду Украины пришли только несколько народных депутатов. Такой массовый прогул возмутил пользователей сети.

Соответствующее видео в Facebook опубликовал нардеп Борислав Береза.

"Страстная пятница в ВР. 11:30. И нельзя сказать, что у нас сегодня аншлаг и страсти", – подписал видео народный избранник.

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Так, на опубликованных видеокадрах виден почти пустой сессионный зал украинского парламента, а на своих рабочих местах находятся лишь несколько десятков народных депутатов.

Теги: Новости Украины Новости политики Борислав Береза Верховная Рада
Источник: 24 Канал
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