Накануне выборов силы АТО переведены на усиленный режим несения службы, — СНБО

По словам представителя СНБО Андрея Лысенко, накануне выборов в Верховную Раду Украины подразделения сил АТО переведены на усиленный режим несения службы.

На освобожденных территориях Донбасса правоохранители и представители спецслужб усилили антитеррористические мероприятия, чтобы завтра все граждане Украины смогли спокойно проголосовать. В частности, в населенных пунктах Донецкой области откроются избирательные участки, где смогут отдать свой ​​голос около 1,5 млн жителей области, — сказал Лысенко.

Он добавил, что безопасность гражданам и гарантии невмешательства в процесс волеизъявления будут обеспечены на всех этапах — во время голосования, подсчета голосов и перевозки бюллетеней с избирательных участков в окружные избирательные комиссии.