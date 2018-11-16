Накануне зимы на Закарпатье зацвела сакура: невероятные фото

За несколько дней до зимы в пятницу, 16 ноября, в Мукачево прямо в центре города зацвела невероятная сакура. Интересно, что на дереве цвет появляется по несколько раз в год, исключением не является даже зима.

Об этом говорится на местном сайте Mukachevo.net.

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Сейчас цвет сакуры только начинает появляться – лишь на нескольких ветвях, поэтому его не так легко разглядеть. И все же с фактами не поспоришь – сакура действительно зацвела в ноябре.

На Закарпатье расцвела сакура

Вероятнее всего, ч сакура зацвела из-за необычайно теплой погоды, которая и до сих пор держится на Закарпатье, хотя в Киеве и высокогорье Карпат метет снег.

Отметим, что сакура цветет в такую пору последние годы, а впервые она расцвела в преддверии зимы еще в 2014-ом году.



В Мукачево цветет сакура