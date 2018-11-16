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      Напередодні зими на Закарпатті зацвіла сакура: неймовірні фото

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      Напередодні зими на Закарпатті зацвіла сакура
      Напередодні зими на Закарпатті зацвіла сакура / mukachevo.net

      За декілька днів до зими у п'ятницю, 16 листопада, у Мукачеві прямо в центрі міста зацвіла неймовірна сакура. Цікаво, що на дереві цвіт з'являється по кілька разів на рік, винятком не є навіть зима.

      Про це йдеться на місцевому сайті Mukachevo.net.

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      Нині цвіт сакури тільки починає з'являтися, тому є лише на кількох гілках, тому його не так легко розгледіти. Та все ж, факт не заперечиш – сакура дійсно зацвіла у листопаді.

      На Закарпатті розцвіла сакура
      На Закарпатті розцвіла сакура

      Найімовірніше, що сакура зацвіла через надзвичайно теплу погоду, яка й досі тримається на Закарпатті, хоча у Києві та високогір’ї Карпат мете сніг.

      Зазначимо, що сакура цвіте в таку пору останні роки, а вперше вона розцвіла напередодні зими ще у 2014-ому році.

      У Мукачево цвіте сакура
      У Мукачево цвіте сакура

      Теги: Новини України Погода Новини Закарпаття
      Джерело: 24 канал
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