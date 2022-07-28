Женщины, которые не станут на воинский учет, не будут нести ответственность за это. Об этом ранее подробнее рассказывал министр обороны Алексей Резников.

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Не все женщины военнообязанные

Что касается штрафов, то их не могут применять к женщинам, специальности которых предусматривают постановку на учет,

– рассказал Резников.

Министр пояснил, что военнообязанные – это граждане, которые находятся в запасе для комплектования вооруженных сил и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства.

То есть военнообязанной женщина становится только после постановки на воинский учет. А до этого никакой ответственности она не несет.

Ни одним нормативно-правовым актом не предусмотрены штрафы для женщин, которые впервые становятся на учет как военнообязанные. То есть, еще раз: женщины становятся военнообязанными только после того, как становятся на воинский учет и до момента становления на учет они не являются такими,

– отметили в Минобороны.

К слову, женщины начнут ставать на воинский учет уже с 1 октября. Среди призывных профессий:

химия, химические технологии и инженерия; биология;

инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, информационные системы и технологии; компьютерная инженерия;

пищевые технологии, разработка производства и переработка продукции животноводства;

стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;

биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;

ветеринарная медицина; ветеринарная гигиена;

учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика, деньги, банковское дело и страхование;

издательство и полиграфия;

государственная безопасность;

транспортные технологии;

строительство и гражданская инженерия, архитектура и мостостроение, геодезия и землеустройство;

авиационный транспорт; авиационная и ракетно-космическая техника;

электроника;

журналистика, профессиональное образование (по специализации), специальное образование;

психология, социология, политология, социальная работа, социальное обеспечение;

пожаробезопасность.

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