Жінки, які не стануть на військовий облік, не будуть нести відповідальності за це. Про це раніше детальніше розповідав міністр оборони Олексій Резніков.
До теми Якими будуть обов'язки у жінок, які стануть на військовий облік
Не всі жінки є військовозобов'язані
Що стосується штрафів, то їх не можуть застосовувати до жінок, спеціальності яких передбачають постановку на облік,
– розповів Резніков.
Міністр пояснив, що військовозобов'язані – це громадяни, які перебувають у запасі для комплектування збройних сил та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави.
Тобто військовозобов'язаною жінка стає лише після постановки на військовий облік. А до цього жодної відповідальності вона не несе.
Жодним нормативно-правовим актом не передбачено штрафів для жінок які вперше стають на облік як військовозобов’язані. Тобто, ще раз: жінки стають військовозобов’язаними лише після того як стають на військовий облік і до моменту ставання на облік вони не є такими,
– зазначили в Міноборони.
До слова, жінок почнуть ставити на військовий облік вже з 1 жовтня. Серед призовних професій є:
- хімія, хімічні технології та інженерія, біологія;
- інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп’ютерна інженерія;
- харчові технології, розробка виробництва і перероблення продукції тваринництва;
- стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування;
- біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія;
- ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна;
- облік та оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, гроші, банківська справа та страхування;
- видавництво та поліграфія;
- державна безпека;
- транспортні технології;
- будівництво та цивільна інженерія, архітектура та мостобудування, геодезія та землеустрій;
- авіаційний транспорт, авіаційна та ракетно-космічна техніка;
- електроніка;
- журналістика, професійна освіта (за спеціалізацією), спеціальна освіта;
- психологія, соціологія, політологія, соціальна робота, соціальне забезпечення;
- пожежна безпека.
Зверніть увагу – оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 28 липня: відео