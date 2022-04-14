Глава фракции Давид Арахамия подчеркнул, что "слуги" не будут поддерживать законопроект.

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По словам Арахамии, в таком виде эта законодательная норма является вредной и опасной как для обороны Украины сегодня, так и для восстановления ее в будущем.

Сотни тысяч украинцев вернулись домой, чтобы защищать свою страну во время войны. Многие из тех, кто остался, работает за границей и пересылает в Украину деньги как помощь семьям или как пожертвование в фонды обороны страны,

– пояснил глава фракции.

Он добавил, что предложенная норма никоим образом не решает той цели, которую на самом деле надо достичь: наказать несколько десятков должностных лиц, чиновников и депутатов, которые бежали из Украины во время войны.

"Будем искать другие способы наказания этих лиц. В отношении остальных людей никаких санкций не будет и быть не может. Мы заинтересованы в том, чтобы после завершения боевых действий, после нашей победы, все наши граждане вернулись в Украину, работали над ее восстановлением и имели возможность жить привычной жизнью", – подытожил Арахамия.

Добавим, что после циничного нападения России на Украину 870 тысяч украинцев вернулись на Родину. Среди них много мужчин, которые хотят защищать свою землю.

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