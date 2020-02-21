Наказание за кнопкодавство: прокуратура впервые открыла дело против нардепа

Офис генпрокурора открыл уголовное производство за кнопкодавство против нардепа, который неоднократно голосовал вместо другого.

Генпрокурор внес сведения в Единый реестр досудебных расследований и теперь делом будет заниматься Государственное бюро расследований. Об этом говорится на сайте Офиса генпрокурора.

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В сообщении не указали имя и фамилию нардепа, но известно, что он несколько раз голосовал за других народных депутатов. В частности, сделал это и на пленарном заседании Верховной Рады 21 февраля.

Общественное движение "ЧЕСТНО" 21 февраля поймало на кнопкодавстве внефракционного мажоритарщика из Закарпатья Владислава Поляка. Он делал это во время голосования за поправки к проекту закона о рынке земли. На видео видно, что во время голосования депутат сначала проголосовал на пустом месте справа, а затем нажал на кнопку на своем пульте.

Смотрите видео кнопкодавства депутата Поляка:

Справка: нардепы, которых поймают на неличном голосовании, будут нести уголовную ответственность. Соответствующие изменения подписал Президент Украины Владимир Зеленский. В парламентариев будут взимать штраф в размере от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, а это от 50 до 85 тысяч гривен.

К слову, на кнопкодавстве в Раде поймали не одного нардепа нового парламента. Больше всего нарушителей из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 27 случаев. Чаще всего процедуру голосования нарушал Владимир Кальцев – он проголосовал вместо коллег 9 раз.

Как в Раде будут бороться с кнопкодавами?

В Раде планируют установить сенсорную кнопку, которая будет реагировать не на тепло, а на отпечаток пальца. Кроме того, аппарат Верховной Рады будет осуществлять видеосъемку заседаний. Если кто-то из нардепов проголосует за своего коллегу, в Раде остановят рассмотрение вопроса повестки дня