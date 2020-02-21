00:48
22 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      НОВЫЕ САНЖАРЫ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Каминг-аут от Путина. Россию охватил расизм
      Вєсті Кремля
      20:50, 21 февраля
      Вести.UA: Фантазии Путина об Украине. Шуфрич читает рэп
      Вєсті.UA
      19:36, 21 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      НОВЫЕ САНЖАРЫ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА

      Наказание за кнопкодавство: прокуратура впервые открыла дело против нардепа

      - Читати новину українською
      Наказание за кнопкодавство / comments.ua

      Офис генпрокурора открыл уголовное производство за кнопкодавство против нардепа, который неоднократно голосовал вместо другого.

      Генпрокурор внес сведения в Единый реестр досудебных расследований и теперь делом будет заниматься Государственное бюро расследований. Об этом говорится на сайте Офиса генпрокурора.

      Важно! Нардепы протестовали сенсорную кнопку в горсовете: результаты

      В сообщении не указали имя и фамилию нардепа, но известно, что он несколько раз голосовал за других народных депутатов. В частности, сделал это и на пленарном заседании Верховной Рады 21 февраля.

      Общественное движение "ЧЕСТНО" 21 февраля поймало на кнопкодавстве внефракционного мажоритарщика из Закарпатья Владислава Поляка. Он делал это во время голосования за поправки к проекту закона о рынке земли. На видео видно, что во время голосования депутат сначала проголосовал на пустом месте справа, а затем нажал на кнопку на своем пульте.

      Смотрите видео кнопкодавства депутата Поляка:

      Справка: нардепы, которых поймают на неличном голосовании, будут нести уголовную ответственность. Соответствующие изменения подписал Президент Украины Владимир Зеленский. В парламентариев будут взимать штраф в размере от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, а это от 50 до 85 тысяч гривен.

      К слову, на кнопкодавстве в Раде поймали не одного нардепа нового парламента. Больше всего нарушителей из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 27 случаев. Чаще всего процедуру голосования нарушал Владимир Кальцев – он проголосовал вместо коллег 9 раз.

      Как в Раде будут бороться с кнопкодавами?
      В Раде планируют установить сенсорную кнопку, которая будет реагировать не на тепло, а на отпечаток пальца. Кроме того, аппарат Верховной Рады будет осуществлять видеосъемку заседаний. Если кто-то из нардепов проголосует за своего коллегу, в Раде остановят рассмотрение вопроса повестки дня

      Один народ и спецслужбы Австрии: Путин сделал скандальные заявления о происхождении украинцев
      21 февраля
      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Государственное бюро расследований Офис генпрокурора Законодательство Кнопкодавство
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 21 февраля
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      21 февраля , 22:40 Главные новости 21 февраля: ситуация в Новых Санжарах, отчет правительства Гончарука в Раде
      Емал Набі
      21 февраля , 22:00 Ускорение процесса капитуляции Украины, или Как Путин хочет реализовать свои мечты
      Юрій Шуліпа
      21 февраля , 11:30 Камины в загородных домах: как правильно обустроить
      Соня Волошин
      10 февраля , 21:35 Декор из старых джинсов: идеи для креативного дизайна – фото
      Ростислав Струтинський
      21 февраля , 17:00 Чем инфицировано украинское общество?
      Даша Малахова
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук