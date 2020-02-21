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      Покарання за кнопкодавство: прокуратура вперше відкрила справу проти нардепа

      - Читать новость на русском
      Покарання за кнопкодавство / comments.ua

      Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження за кнопкодавство проти нардепа, який неодноразово голосував замість іншого.

      Генпрокурор вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань і тепер справою займатиметься Державне бюро розслідувань. Про це йдеться на сайті Офісу генпрокурора.

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      У повідомленні не вказали ім'я та прізвище нардепа, але відомо, що він декілька разів голосував за інших народних депутатів. Зокрема зробив це і на пленарному засіданні Верховної ради 21 лютого.

      Громадський рух "ЧЕСНО" 21 лютого спіймав на кнопкодавстві позафракційного мажоритарника з Закарпаття Владіслава Поляка. Він робив це під час голосування за поправки до проєкту закону щодо ринку землі. На відео видно, що під час голосування депутат спершу проголосував на порожньому місці праворуч, а потім натиснув на кнопку на своєму пульті.

      Дивіться відео кнопкодавства депутата Поляка:

      Довідка: нардепи, яких зловлять на неособистому голосуванні, нестимуть кримінальну відповідальність. Відповідні зміни підписав Президент України Володимир Зеленський. У парламентарів стягуватимуть штраф у розмірі від 3 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а це від 50 до 85 тисяч гривень.

      До слова, на кнопкодавстві у Раді спіймали не одного нардепа нового парламенту. Найбільше порушників з фракції "Опозиційна платформа – За життя" – 27 випадків. Найчастіше процедуру голосування порушував Володимир Кальцев – він проголосував замість колег 9 разів.

      Як у Раді боротимуться з кнопкодавами?У Раді планують встановити сенсорну кнопку, яка реагуватиме не на тепло, а на відбиток пальця. Крім того, апарат Верховної Ради буде здійснювати відеозйомку засідань. Якщо хтось з нардепів проголосує за свого колегу, у Раді зупинять розгляд питання порядку денного

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      сьогодні
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Державне бюро розслідувань Офіс генпрокурора Законодавство Верховна Рада Кнопкодавство
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