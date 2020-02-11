Нардепи протестували сенсорну кнопку у міськраді: результати

Нардепи разом з активістами протестували у столичній міськраді сенсорну кнопку. Міські депутати наголосили, що за 4 роки після встановлення системи не було жодного випадку неособистого голосування. А от у парламенті запускати систему не поспішають, хоч вона там вже є. У чому причина – читайте далі.

Олег Макаров з фракцій "Голос" ще до роботи у парламенті працював у міськраді. І за 4 роки там не було жодного випадку кнопкодавства – усе завдяки сенсорній кнопці.

Важливо! За кнопкодавство буде кримінальна відповідальність: опубліковано закон

"Був один прецедент: помічник депутата зайшов і проголосував замість нього за затвердження порядку денного і ми переголосовували всі питання", – згадав Олег Макаров.

У Верховній Раді намагались запровадити сенсорну кнопку, але тоді в її тестування втрутились силовики. З обшуками завітали працівники СБУ та ДБР. За Ради нового скликання вже було кілька випадків кнопкодавства, їх фіксували активісти руху "Чесно". Потім нардепи навіть запровадили штрафи й кримінальну відповідальність за кнопкодавство. Та довести вину кнопкодава буде непросто.

Ми не маємо переконання, що якісь депутати, побачивши кнопкодавство іншого депутата, реально про це можуть повідомити спікеру або у ДБР. Тому місце для маніпуляцій є, а ми хочемо, щоб його не було,

– наголосила координаторка руху "Чесно" Юлія Решітко.



Кнопкодавство у Раді

Чому сенсорну кнопку досі не запустили у Раді

У керівництві переконували, що систему можна обійти за допомогою скотчу чи жуйки. У міськраді навіть проекспериментували. Тестування ж показало, що це не спрацьовує. Найцікавіше, що для запуску сенсорної кнопки у Раді навіть не треба багато грошей. Подібна система вже встановлена в українському парламенті, і залишається лише змінити програмне забезпечення.

Виявилось, що вона не просто стоїть, вона всі 10 років включена. Просто під час голосування вона не враховується,

– зазначив консультант голови Апарату ВРУ 8 скликання Володимир Фльонс.

Та керівництво парламенту не поспішає запроваджувати сенсорну кнопку. Замість цього грозяться позбавляти мандату за кнопкодавство. Однак для цього необхідне обвинувальне рішення суду.

Як працюватиме сенсорна кнопка в Раді?Сенсорна кнопка має працювати не, як реакція на тепло, а як реакція на відбиток пальця. Така кнопка потрібна для боротьби з кнопкодавством народних депутатів, тобто, щоб вони не могли голосувати ще за когось, окрім себе.