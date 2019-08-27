Силовики заблокували тестування сенсорної кнопки в Раді та проводять слідчі дії, – Парубій

Працівники СБУ та Держбюро розслідувань 23 серпня заблокували процес запуску сенсорної кнопки для голосування у Верховній Раді. А 27 серпня проводять у парламенті слідчі дії, заявив обраний нардепом від партії "Європейська солідарність" Андрій Парубій.

Парубій розцінив дії силовиків як грубе втручання в роботу найвищого державного органу України, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Читайте також: Від 2020 року Рада зможе перейти на нову систему голосування, – Стефанчук

За словами політика, За 10 хвилин до старту загального тестування, коли 450 працівників Ради готові були зайти в зал і провести це тестування, до приміщення парламенту без запрошення, офіційного попередження та рішення суду зайшли 12 слідчих, працівників СБУ та ДБР.

Вони зайшли в комп'ютерний центр, сказали, що проводяться слідчі дії і заблокували роботу комп'ютерного центру. І дали вказівки силовим підрозділам не впускати нікого з представників Апарату в зал,

– розповів Парубій.

Він також заявив, що факт втручання силовиків у роботу найвищого державного органу свідчить про рейдерський підхід нової влади щодо Верховної Ради.



Силовики 27 серпня проводять слідчі дії у парламенті / Фото Людмили Кушнір (24 канал)

Що кажуть силовики?

В ДБР заявили, що у супроводі СБУ проводять досудове розслідування у справі про порушення службовими особами Апарату парламенту правил використання комп’ютерів та автоматизованих систем через впровадження сенсорної клавіші.

Тож 23 серпня в межах цієї справи силовики повели слідчі дії у парламенті, а саме – у приміщенні центру управління системою "Рада". При цьому силовики вирішили тимчасово опечатати приміщення. Аргументували це тим, що виникли обставини, які ускладнюють подальше проведення слідчої дії, а ще – задля збереження речей і документів, які мають значення для справи.

У ДБР також попросили про цілодобову охорону та нікого не впускати до приміщення центру управління системою "Рада".



Документ від ДБР, який пояснює дії силовиків / Фото Людмили Кушнір (24 канал)

Для чого потрібна сенсорна кнопка в Раді Для боротьби з кнопкодавством, тобто, щоб нардепи не могли голосувати ще за когось, окрім себе. Кнопка має працювати за іншим принципом – не, як реакція на тепло, а як реакція на відбиток пальця.



Боротьбу з кнопкодавством називають одним із пріоритетних завдань у партії "Слуга народу". Окрім сенсорної кнопки, пропонують забирати мандат за неособисте голосування або штрафувати на 80 тисяч гривень.