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      Силовики заблокували тестування сенсорної кнопки в Раді та проводять слідчі дії, – Парубій

      2010 Читать новость на русском
      СБУ та ДБР заблокували тестування сенсорної кнопки в парламенті, заявив Парубій
      СБУ та ДБР заблокували тестування сенсорної кнопки в парламенті, заявив Парубій / Dw.com (ілюстративне фото)

      Працівники СБУ та Держбюро розслідувань 23 серпня заблокували процес запуску сенсорної кнопки для голосування у Верховній Раді. А 27 серпня проводять у парламенті слідчі дії, заявив обраний нардепом від партії "Європейська солідарність" Андрій Парубій.

      Парубій розцінив дії силовиків як грубе втручання в роботу найвищого державного органу України, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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      За словами політика, За 10 хвилин до старту загального тестування, коли 450 працівників Ради готові були зайти в зал і провести це тестування, до приміщення парламенту без запрошення, офіційного попередження та рішення суду зайшли 12 слідчих, працівників СБУ та ДБР.

      Вони зайшли в комп'ютерний центр, сказали, що проводяться слідчі дії і заблокували роботу комп'ютерного центру. І дали вказівки силовим підрозділам не впускати нікого з представників Апарату в зал,
      – розповів Парубій.

      Він також заявив, що факт втручання силовиків у роботу найвищого державного органу свідчить про рейдерський підхід нової влади щодо Верховної Ради.

      Верховна Рада силовики СБУ ДБР сенсорна кнопка
      Силовики 27 серпня проводять слідчі дії у парламенті / Фото Людмили Кушнір (24 канал)

      Що кажуть силовики?

      В ДБР заявили, що у супроводі СБУ проводять досудове розслідування у справі про порушення службовими особами Апарату парламенту правил використання комп’ютерів та автоматизованих систем через впровадження сенсорної клавіші.

      Тож 23 серпня в межах цієї справи силовики повели слідчі дії у парламенті, а саме – у приміщенні центру управління системою "Рада". При цьому силовики вирішили тимчасово опечатати приміщення. Аргументували це тим, що виникли обставини, які ускладнюють подальше проведення слідчої дії, а ще – задля збереження речей і документів, які мають значення для справи.

      У ДБР також попросили про цілодобову охорону та нікого не впускати до приміщення центру управління системою "Рада".

      ДБР Верховна Рада сенсорна кнопка розслідування слідчі дії
      Документ від ДБР, який пояснює дії силовиків / Фото Людмили Кушнір (24 канал)

      Для чого потрібна сенсорна кнопка в Раді Для боротьби з кнопкодавством, тобто, щоб нардепи не могли голосувати ще за когось, окрім себе. Кнопка має працювати за іншим принципом – не, як реакція на тепло, а як реакція на відбиток пальця.

      Боротьбу з кнопкодавством називають одним із пріоритетних завдань у партії "Слуга народу". Окрім сенсорної кнопки, пропонують забирати мандат за неособисте голосування або штрафувати на 80 тисяч гривень.

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Розслідування Андрій Парубій СБУ Державне бюро розслідувань
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