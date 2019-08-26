Від 2020 року Рада зможе перейти на нову систему голосування, – Стефанчук

Народні депутати зможуть перейти на нову систему голосування "Рада-4" у період зимових канікул. Наразі триває підготовка до її впровадження, для цього потрібно з'ясувати ще низку технічних та юридичних моментів.

Наразі тривають переговори з Інститут прикладної математики і механіки НАН України. Про це представник президента у ВР та майбутній нардеп від "Слуги народу" Руслан Стефанчук сказав журналістам перед початком засідання підготовчої групи щодо роботи ВР 24 серпня.

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Саме цей інститут, а також юридичні служби повинні підготувати зміни до регламенту, які дадуть можливість народним обранцям голосувати з використанням цієї системи.

Дуже сподіваюся і наперед не говорю, але думаю, що за зимові канікули ми зможемо перейти на абсолютно нову систему функціонування,

– пояснив Стефанчук.

Водночас у регламенті ВРУ немає положень, які стосуються голосування завдяки цьому механізму.

"Я думаю, що десь упродовж півроку (запрацює нова система – 24 канал). Це від нас залежить, це питання технічне, бо його треба розробити, сертифікувати, впровадити, завести до Верховної Ради", – додав він.

У "Слузі народу" одним із пріоритетних завдань називають боротьбу із кнопкодавством. Для цього мають кілька варіантів: власне, запровадити сенсорну кнопку, а також забирати мандат за неособисте голосування або стягати штраф – 80 тисяч гривень.

Як голосували депутати та що може змінитись тепер?

Спроба впровадити і контролювати персональне голосування депутатів Верховної Ради робилася в 2012 році. Тоді парламент прийняв закон, який зобов'язує депутатів ставити особистий підпис перед початком засідання парламенту. Також передбачав обов'язкове голосування депутата, навіть якщо він "утримався".

Систему "Рада-3" встановили у​ 2002 році. У 2008 році її модернізували, передбачивши голосування за допомогою сенсорної кнопки, але її так і не ввели в експлуатацію. До слова, при тестуванні "Ради-3" з’ясувалось, що є можливість обдурити її за допомогою телефону або зубочистки.

Нині парламентаріям у межах системи "Рада 4" пропонують увести оновлену сенсорну кнопку. Вона має працювати за іншим принципом – не, як реакція на тепло, а як реакція на відбиток пальця.