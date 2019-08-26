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      С 2020 года Рада сможет перейти на новую систему голосования, – Стефанчук

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      Новая система голосования в ВР заработает после зимних каникул, – Стефанчук
      Новая система голосования в ВР заработает после зимних каникул, – Стефанчук / Официальная страница Президента Украины

      Народные депутаты смогут перейти на новую систему голосования "Рада-4" в период зимних каникул. Сейчас идет подготовка к ее внедрению, для этого нужно выяснить еще ряд технических и юридических моментов.

      Сейчас продолжаются переговоры с Институтом прикладной математики и механики НАН Украины. Об этом представитель президента в ВР и нардеп от "Слуги народа" Руслан Стефанчук сказал журналистам перед началом заседания подготовительной группы по работы ВР 24 августа.

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      Именно этот институт, а также юридические службы должны подготовить изменения в регламент, которые позволят народным избранникам голосовать с использованием этой системы.

      Очень надеюсь и заранее не говорю, но думаю, что за зимние каникулы мы сможем перейти на абсолютно новую систему функционирования,
      – пояснил Стефанчук.

      В то же время в регламенте ВРУ нет положений, касающихся голосования благодаря этому механизму.

      "Я думаю, что где-то в течение полугода (заработает новая система – 24 канал). Это от нас зависит, это вопрос технический, потому что его надо разработать, сертифицировать, принять, завести в Верховную Раду", – добавил он.

      В "Слуге народа" одной из приоритетных задач называют борьбу с кнопкодавством. Для этого есть несколько вариантов: собственно, ввести сенсорную кнопку, а также забирать мандат за неличное голосование или взыскивать штраф – 80 тысяч гривен.

      Как голосовали депутаты и что может измениться теперь?

      Попытка внедрить и контролировать персональное голосование депутатов Верховной Рады делалась в 2012 году. Тогда парламент принял закон, который обязывает депутатов ставить подпись перед началом заседания парламента. Также предусматривал обязательное голосование депутата, даже если он "воздержался".

      Систему "Рада-3" установили в 2002 году. В 2008 году ее модернизировали, предусмотрев голосование с помощью сенсорной кнопки, но ее так и не ввели в эксплуатацию. К слову, при тестировании "Рады-3" выяснилось, что есть возможность обмануть ее с помощью телефона или зубочистки.

      Сейчас парламентариям предлагают ввести обновленную сенсорную кнопку. Она должна работать по другому принципу – не как реакция на тепло, а как реакция на отпечаток пальца.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Законодательство Верховная Рада Руслан Стефанчук
      Источник: 24 канал
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