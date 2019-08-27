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      Силовики заблокировали тестирование сенсорной кнопки в Раде и проводят следственные действия

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      СБУ и ГБР заблокировали тестирование сенсорной кнопки в парламенте, заявил Парубий
      СБУ и ГБР заблокировали тестирование сенсорной кнопки в парламенте, заявил Парубий / Dw.com (иллюстративное фото)

      Сотрудники СБУ и Госбюро расследований 23 августа заблокировали процесс запуска сенсорной кнопки для голосования в Верховной Раде. А 27 августа проводят в парламенте следственные действия, заявил избранный нардепом от партии "Европейская солидарность" Андрей Парубий.

      Парубий расценил действия силовиков как грубое вмешательство в работу высшего государственного органа Украины, сообщает "Интерфакс-Украина".

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      По словам политика, за 10 минут до старта общего тестирования, когда 450 работников Рады готовы были зайти в зал и провести это тестирование, в помещение парламента без приглашения, официального предупреждения и решения суда зашли 12 следователей, работников СБУ и ГБР.

      Они зашли в компьютерный центр, сказали, что проводятся следственные действия и заблокировали работу компьютерного центра. И дали указания силовым подразделениям не впускать никого из представителей Аппарата в зал,
      – рассказал Парубий.

      Он также заявил, что факт вмешательства силовиков в работу высшего государственного органа свидетельствует о рейдерском подходе новой власти к Верховной Раде.

      Верховна Рада силовики СБУ ДБР сенсорна кнопка
      Силовики 27 августа проводят следственные действия в парламенте / Фото Людмилы Кушнир (24 канал)

      Что говорят силовики?

      В ГБР заявили, что в сопровождении СБУ проводят досудебное расследование по делу о нарушении должностными лицами Аппарата парламента правил использования компьютеров и автоматизированных систем путем внедрения сенсорной клавиши.

      Поэтому 23 августа в рамках этого дела силовики повели следственные действия в парламенте, а именно – в помещении центра управления системой "Рада". При этом силовики решили временно опечатать помещение. Аргументировали это тем, что возникли обстоятельства, которые затрудняют дальнейшее проведение следственного действия, а еще – для сохранения вещей и документов, имеющих значение для дела.

      В ГБР также попросили о круглосуточной охране и никого не впускать в помещение центра управления системой "Рада".

      ДБР Верховна Рада сенсорна кнопка розслідування слідчі дії
      Документ от ГБР, который объясняет действия силовиков / Фото Людмилы Кушнир (24 канал)

      Для чего нужна сенсорная кнопка в Раде
      Для борьбы с кнопкодавством, то есть, чтобы нардепы не могли голосовать еще за кого-то, кроме себя. Кнопка должна работать по другому принципу – не как реакция на тепло, а как реакция на отпечаток пальца.

      Борьбу с кнопкодавством называют одной из приоритетных задач в партии "Слуга народа". Кроме сенсорной кнопки, предлагают забирать мандат за неличное голосование или штрафовать на 80 тысяч гривен.

      blog_ava
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      Теги: СБУ Новости Украины Новости политики Верховная Рада Расследования Андрей Парубий Государственное бюро расследований
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