Нардепы протестировали сенсорную кнопку в горсовете: результаты

Нардепы вместе с активистами протестировали в столичном горсовете сенсорную кнопку. Городские депутаты отметили, что за 4 года после установки системы не было ни одного случая неличного голосования. А вот в парламенте запускать систему не спешат, хотя она там уже есть. В чем причина – читайте дальше.

Олег Макаров из фракций "Голос" еще до работы в парламенте работал в горсовете. И за 4 года там не было ни одного случая кнопкодавства – все благодаря сенсорной кнопке.

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"Был один прецедент: помощник депутата зашел и проголосовал вместо него за утверждение повестки дня и мы переголосовывали все вопросы", – вспомнил Олег Макаров.

В Верховной Раде пытались ввести сенсорную кнопку, но тогда в ее тестирование вмешались силовики. С обысками пришли работники СБУ и ГБР. Во время Рады нового созыва уже было несколько случаев кнопкодавства, их фиксировали активисты движения "Честно". Затем нардепы даже ввели штрафы и уголовную ответственность за кнопкодавство. Но доказать вину кнопкодава будет непросто.

Мы не уверены, что какие-то депутаты, увидев кнопкодавство другого депутата, реально об этом могут сообщить спикеру или в ГБР. Поэтому место для манипуляций есть, а мы хотим, чтобы его не было,

– отметила координатор движения "Честно" Юлия Решитко.



Кнопкодавство в Раде

Почему сенсорную кнопку до сих пор не запустили в Раде

В руководстве убеждали, что систему можно обойти с помощью скотча или жвачки. В горсовете даже проэкспериментировали. Тестирование же показало, что это не срабатывает. Самое интересное, что для запуска сенсорной кнопки в Раде даже не нужно много денег. Подобная система уже установлена ​​в украинском парламенте, и остается только изменить программное обеспечение.

Оказалось, что она не просто стоит, она все 10 лет включена. Просто во время голосования она не учитывается,

– отметил консультант главы Аппарата ВРУ 8 созыва Владимир Фленс.

Но руководство парламента не спешит вводить сенсорную кнопку. Вместо этого грозятся лишать мандата за кнопкодавство. Однако для этого необходимо обвинительное решение суда.

Как будет работать сенсорная кнопка в Раде?Сенсорная кнопка должна работать не как реакция на тепло, а как реакция на отпечаток пальца. Такая кнопка нужна для борьбы с кнопкодавством народных депутатов, то есть, чтобы они не могли голосовать еще за кого-то, кроме себя.