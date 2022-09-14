Об этом 24 каналу рассказала правозащитница, исследовательница проекта "Украина свидетельствует" Наталья Бимбирайте. Она также отметила, что это большое зло, эти военные преступления должны быть наказаны.

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По ее словам, россия пока не понесла наказание, за все те войны по ее инициативе, к сожалению.

"Наш проект это не менее важно, чем наша победа. Стоит отметить, что в нашем проекте есть две составляющие: юридическая и социальная", – добавляет Бимбирайте.

У нас очень мощная команда – украинские журналисты, историки, учасники военных трибуналов, исследователи войны. Мы собираем истории и мониторим ситуацию и документируем показания. Я из Херсона, поэтому очень много людей знают меня и обращаются,

– отмечает исследовательница.

По мнению Натальи Бимбирайте, сколько таких историй – неизвестно, единственный путь, который у нас есть, это задокументированные показания полицией. "Есть много историй, которые мы просто не знаем, а люди просто боятся говорить", – резюмирует специалист.

Детальнее о свидетельствах очевидцев войны и оккупации: смотрите видео

Кремль признал поражение в Харьковской области, – ISW

Аналитики Института изучения войны заявили, что кремль впервые открыто признал поражение с начала полномасштабного вторжения в Украину. Теперь оккупанты активно обсуждают ее причины и всячески пытаются снять ответственность с владимира путина.

Кремлевские чиновники и пропагандисты активно обсуждают причины поражения россии в Харьковской области, а их риторика очень изменилась. Все эти активные обсуждения для того, чтобы "снять с путина ответственность за поражение" и переложить ее на "недостаточно информированных военных советников" из окружения диктатора.

Пропагандисты в своих "оценках" обвиняют военных, которые не увидели концентрации украинских войск и техники и пренебрегли предупреждениями о неминуемом контрнаступлении ВСУ в Харьковской области, о котором активно говорили в телеграм-каналах.