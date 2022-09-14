Про це 24 каналу розповіла правозахисниця, дослідниця проєкту "Україна свідчить" Наталія Бімбірайте. Вона також зазначила, що це велике зло, ці військові злочини мають бути покарані.

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За її словами, росія поки що не понесла покарання, за всі ті війни з її ініціативи, на жаль.

"Наш проєкт, це не менш важливо, аніж наша перемога. Варто зазначити, що в нашому проєкті є дві складові: юридична та соціальна", додає Бімбірайте.

У нас дуже потужна команда – українські журналісти, історики, учасники воєнних трибуналів, дослідники війни. Ми збираємо історії та моніторимо ситуацію і документуємо свідчення. Я із Херсону, тому дуже багато людей знають мене і звертаються,

– зазначає дослідниця.

На думку Наталії Бімбірайте, скільки таких історій – не відомо, єдиний шлях, який у нас є, це задокументовані свідчення поліцією. "Є багато історій, які ми просто не знаємо, а люди просто бояться говорити", – резюмує фахівчиня.

Детальніше про свідчення очевидців війни та окупації: дивіться відео

кремль визнав поразку на Харківщині, – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що кремль вперше відкрито визнав поразку з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Тепер окупанти активно обговорюють її причини і всіляко намагаються зняти відповідальність з владіміра путіна.

Кремлівські чиновники та пропагандисти активно обговорюють причини поразки росії в Харківській області, а їхня риторика дуже змінилась. Усі ці активні обговорення для того, щоб "зняти з путіна відповідальність за поразку" і перекласти її на "недостатньо поінформованих військових радників" з оточення диктатора.

Пропагандисти у своїх "оцінках" звинувачують військових, які не побачили концентрації українських військ і техніки та знехтували попередженнями про неминучий контрнаступ ЗСУ у Харківській області, про яке активно говорили у телеграм-каналах.