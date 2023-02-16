Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Майкл Наки. По его словам, у российской армии есть 3 главных недостатка в этой войне, которые они не смогли исправить.
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В первую очередь – это разведка. Она очень плохо работает и получает низкокачественную информацию, а иногда использует устаревшие данные. Второе – логистика. В оккупантов большие проблемы с поставкой боеприпасов. А после появления HIMARS на фронте проблемы усугубились.
Третье – моральный дух. Российские захватчики часто не понимают, за что они вообще воюют и каков критерий успеха.
Планы Путина мало что означают
Как отметил Наки, сейчас нужно меньше обращать внимание и обсуждать планы Владимира Путина на войну в Украине и его приспешником вроде Медведчука.
Планы Путина были интересны до вторжения или хотя бы к тому моменту, когда у них что-то более-менее получалось. На этом этапе Путин может планировать себе что угодно, мечтать. Но не на его стороне инициатива. Российские войска не имеют сильных успехов,
– отметил Наки.
Важно, что в перспективе украинская армия станет еще мощнее после того, как вся бронетехника и другое оружие прибудет на фронт. И у Запада все меньше иллюзий, что они могут успокоить ситуацию и вернуть все до 23 февраля. Хотя некоторые персонажи еще пытаются об этом говорить.
Наки назвал 3 главных недостатка российской армии в войне: смотрите видео
Однако сейчас нужно не угадывать планы Путина, а помогать Украине побеждать.
Полный отказ от иллюзий приведет к тому, что война закончится быстрее. Планы Путина – это дело Путина. А план мира – в скорейшей победе Украины,
– подчеркнул Наки.
Наступление России уже началось
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия начала свое новое наступление. Они пытаются вести боевые действия по нескольким направлениям.
- Зеленский убежден, что украинские военные сдержат враждебное наступление. А потом наступит момент для контрнаступления.
- Известно, что Россия усиленно атакует позиции наших воинов на Востоке на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.