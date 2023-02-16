Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Майкл Накі. За його словами, російська армія має 3 головних недоліки у цій війні, які вони не змогли виправити.
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Насамперед – це розвідка. Вона надзвичайно погано працює і здобуває дуже низькоякісну інформацію, а інколи використовує застарілі дані. Друге – логістика. В окупантів великі проблеми з постачанням боєприпасів. А після появи HIMARS на фронті проблеми посилилися.
Третє – моральний дух. Російські загарбники часто не розуміють, за що вони взагалі воюють і який критерій успіху.
Плани Путіна мало що означають
Як наголосив Накі, зараз потрібно менше звертати уваги та обговорювати плани Владіміра Путіна на війну в Україні та його посіпак на кшталт Медведчука.
Плани Путіна були цікаві до вторгнення або хоча б до того моменту, коли в них щось більш-менш виходило. На цьому етапі Путін може планувати собі що завгодно, мріяти. Але не на його боці ініціатива. Російські війська не мають сильних успіхів,
– зазначив Накі.
Важливо, що в перспективі українська армія стане ще потужнішою після того, які уся бронетехніка та інша зброя прибуде на фронт. І в Заходу все менше ілюзій, що вони зможуть заспокоїти ситуацію та повернути все до 23 лютого. Хоч деякі персонажі ще намагаються про це говорити.
Накі назвав 3 головних недоліки російської армії у війні: дивіться відео
Однак зараз потрібно не вгадувати плани Путіна, а допомагати Україні перемагати.
Повна відмова від ілюзій приведуть до того, що війна закінчиться швидше. Плани Путіна – це справа Путіна. А план світу – в якнайшвидшій перемозі України,
– наголосив Накі.
Наступ Росії вже почався
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія почала свій новий наступ. Вони намагаються вести бойові дії на кількох напрямках.
- Зеленський переконаний, що українські військові стримають ворожу навалу. А потім настане момент для контрнаступу.
- Відомо, що Росія посилено атакує позиції наших воїнів на Сході на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.