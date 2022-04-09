Он подчеркнул, что сегодняшняя война стала священной для украинского народа. Во что мы сейчас буквально закладываем фундамент для строительства нашего общего будущего.

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Война против Украины – апогей последних трехсот лет

Наконец, никакой "гибридной войны", "брастких народав", "защиты рускагаварящих". Наконец маски сброшены и идет война на уничтожение. Война, которая задела абсолютно каждого украинца,

– подчеркнул он.

Валерий Ананьев добавил, что ежедневно эта война приближает смерть России на многие годы. И есть вероятность, что мы воочию сможем увидеть, как недоимперия развалится.

Он также подчеркнул, что виновными в убийствах являются все, а не только Путин. Ведь солдаты могут не выполнять преступные приказы. И что солдаты эти после войны могут стать "простыми русскими": на своих заводах, в барах и так далее. Но это не смоет их вины за поддержку войны, за убийства, которые принесла в Украину их страна.

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