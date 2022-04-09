Він підкреслив, що сьогоднішня війна стала священною для українського народу. У що ми зараз буквально закладаємо фундамент для будівництва нашого спільного майбутнього.

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Війна проти України – апогей останніх трьохсот років

Нарешті ніякої "гібридної війни", "брасткіх народав", "защіти рускагаварящіх". Нарешті маски скинуті і йде війна на знищення. Війна, яка зачепила абсолютно кожного українця,

– підкреслив він.

Валерій Ананьєв додав, що щодня ця війна наближає смерть Росії на багато років. І є ймовірність, що ми на власні очі зможемо побачити, як недоімперія розвалиться.

Він також підкреслив, що винними у вбивствах є всі, а не лише Путін. Адже солдати можуть не виконувати злочинні накази. І що солдати ці після війни можуть стати "простими росіянами": на своїх заводах, у барах і так далі. Але це не змиє їхньої провини за підтримку війни, за вбивства, які принесла в Україну їхня країна.

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