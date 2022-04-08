Про це в ефірі 24 каналу заявив російській публіцист Андрій Піонтковський.

Цікаво Все вирішуватиметься у найближчі 2 тижні, максимум 2 місяці, – Піонтковський

Путін хвалився, як він буде "денацифікувати" Україну й "ділити" її. Після поразки в Україні, його "авторитет" в Росії зникне, як пояснив Піонтковський.

Можливо, він не зразу втратить владу. Але у своєму оточенні та серед силовиків він сприйматиметься, як програвший. І довго не протримається,

– наголосив російський публіцист.

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