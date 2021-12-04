Об этом в прямом эфире 24 канала сказал военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что Россия стремится получить преимущество.
К теме Пока президент не объявил подготовку к отражению агрессии-паниковать не следует, – Жданов
"Дело в том, что все эти действия и информационная кампания о накоплении войск – это все достояние получение баллов для участия в переговорах, чтобы потом была возможность торговаться и искать компромиссы в решении политических вопросов между США и Россией", – сказал Жданов.
США не привыкли отступать
Россия и США могут вести диалог 7 декабря в формате видеоконференции. Жданов отметил, что градус напряжения может упасть, если затронут региональные вопросы, особенно те, что касаются Украины.
Насколько понимаю, из заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, США не рассматривают возможность обсуждения региональных вопросов относительно европейского театра военных действий. Если бы США предоставили России гарантии, что Украина не получит членство в НАТО, то это было бы очень большой уступкой. Однако США не привыкли отступать. Думаю, что они вообще сделают все, чтобы такой вопрос не поднимать.
Военный эксперт подчеркнул, что США поддерживают демократию и могут заявить, что Украина суверенная независимая и сама должна решать путь развития.
Вряд ли США пойдут на компромиссы относительно Украине. Очень много интересов США находятся в нашей стране,
– добавил он.
Олег Жданов о стягивании российских войск к границам с Украиной: смотрите видео