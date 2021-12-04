Об этом в прямом эфире 24 канала сказал военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что Россия стремится получить преимущество.

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"Дело в том, что все эти действия и информационная кампания о накоплении войск – это все достояние получение баллов для участия в переговорах, чтобы потом была возможность торговаться и искать компромиссы в решении политических вопросов между США и Россией", – сказал Жданов.

США не привыкли отступать

Россия и США могут вести диалог 7 декабря в формате видеоконференции. Жданов отметил, что градус напряжения может упасть, если затронут региональные вопросы, особенно те, что касаются Украины.

Насколько понимаю, из заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, США не рассматривают возможность обсуждения региональных вопросов относительно европейского театра военных действий. Если бы США предоставили России гарантии, что Украина не получит членство в НАТО, то это было бы очень большой уступкой. Однако США не привыкли отступать. Думаю, что они вообще сделают все, чтобы такой вопрос не поднимать. Олег Жданов Военный эксперт

Военный эксперт подчеркнул, что США поддерживают демократию и могут заявить, что Украина суверенная независимая и сама должна решать путь развития.

Вряд ли США пойдут на компромиссы относительно Украине. Очень много интересов США находятся в нашей стране,

– добавил он.

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