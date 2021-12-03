Об этом в прямом эфире 24 канала сказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, единственный человек в стране, который может объявлять войну или ее вероятность, – это президент Украины, как верховный главнокомандующий.

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"А если высока вероятность вторжения, то почему мы не мобилизуем личный состав, почему не разворачиваем вооруженные силы? Почему не переводим экономику на военные рельсы?", – отметил Жданов.

Что должен сделать президент

Военный эксперт подчеркнул, что к отражению агрессии следует готовиться. В Украине же пока такие действия не проводятся.

Пока президент не обратился к нации с официальной речью о высокой вероятности подготовки к вторжению в Украину российских войск и не объявил о начале особенного периода подготовки к отражению агрессии, до этого, я думаю, что паниковать не следует. Олег Жданов Военный эксперт

Олег Жданов о новом вероятном вторжении России: смотрите видео