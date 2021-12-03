Про це у прямому ефірі 24 каналу сказав військовий експерт Олег Жданов. За його словами, єдина людина у країні, яка може оголошувати війну або її ймовірність – це президент України як верховний головнокомандувач.

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"А якщо є висока ймовірність вторгнення, то чому ми не мобілізуємо особовий склад, чому не розгортаємо збройні сили? Чому не переводимо економіку на "військові рейки"?", – зазначив Жданов.

Що має зробити президент

Військовий експерт наголосив, що до відбиття агресії слід готуватися. В Україні ж наразі таких дій не проводять.

Поки президент не звернувся до нації з офіційною промовою про високу ймовірністю підготовки до вторгнення в Україну російських військ і не оголосив про початок особового періоду щодо підготовки до відбиття агресії, до того, я думаю, що панікувати не слід. Олег Жданов Військовий експерт

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