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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Накопление сил РФ на Донбассе сейчас нет, – Наев

      21 Читати новину українською
      Сергей Наев
      Сергей Наев / страница ООС в Facebook

      Российские военные формирования и наемники пока не сосредотачивают свои силы у линии разграничения, однако стягивают новые войска в рамках ротации.

      Заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал об этом в эфире программы "Свобода слова" с Савиком Шустером.

      К теме: Разведение в Золотом почти завершено, МВД все контролирует, – Загороднюк

      Вдоль государственной границы в рамках проведения ООС действительно присутствуют военные части РФ. Их количество известно... Накопление, то есть, создание мощных наступательных группировок пока нет,
      – сказал Наев.

      Он отметил, что враждебные силы действительно стягивают новые группировки, однако делают это в рамках ротации. То есть одни подразделения прибывают на место других в рамках военной службы.

      Относительно того, можно ли проводить разведения сил в условиях обстрелов, Наев заявил, что количество нарушений "режима тишины" сейчас не являются критическими.

      Все в пределах общей ежедневной ситуации, которая имеет место в районе проведения ООС,
      – сказал заместитель начальника Генштаба.

      Он также добавил, что количество обстрелов со ствольной артиллерии уменьшилась – боевики иногда стреляют из минометов. По вопросу обстрелов в Золотом, Наев уточнил, что они происходили за пределами участков разведения сил и средств.

      Смотрите видео Наев о ротации российских военных:

      Что надо знать о разведении войск в Золотом:

      • разведение происходит с обеих сторон – на один километр от позиций;
      • представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ уже подтвердили начало разведения сил и орудий в Золотом-4;
      • в подтверждение старта разведения в Золотом они запустили сигнальные ракеты;
      • разведения войск состоялось в рамках минских соглашений и является толчком к нормандской встречи;
      • ветераны-добровольцы, находящиеся в Золотом, заявили, что разведение здесь ни в коем случае нельзя проводить, поскольку обстрелы здесь не прекращаются.


      Какой может быть ситуация на Донбассе после разведения сил / Инфографика 24 канала

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      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости политики Новости Украины Операция Объединенных сил Вооруженные силы Украины Разведение войск Война на Донбассе Новости России
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