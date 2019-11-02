Накопление сил РФ на Донбассе сейчас нет, – Наев

Российские военные формирования и наемники пока не сосредотачивают свои силы у линии разграничения, однако стягивают новые войска в рамках ротации.

Заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал об этом в эфире программы "Свобода слова" с Савиком Шустером.

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Вдоль государственной границы в рамках проведения ООС действительно присутствуют военные части РФ. Их количество известно... Накопление, то есть, создание мощных наступательных группировок пока нет,

– сказал Наев.

Он отметил, что враждебные силы действительно стягивают новые группировки, однако делают это в рамках ротации. То есть одни подразделения прибывают на место других в рамках военной службы.

Относительно того, можно ли проводить разведения сил в условиях обстрелов, Наев заявил, что количество нарушений "режима тишины" сейчас не являются критическими.

Все в пределах общей ежедневной ситуации, которая имеет место в районе проведения ООС,

– сказал заместитель начальника Генштаба.

Он также добавил, что количество обстрелов со ствольной артиллерии уменьшилась – боевики иногда стреляют из минометов. По вопросу обстрелов в Золотом, Наев уточнил, что они происходили за пределами участков разведения сил и средств.

Смотрите видео Наев о ротации российских военных:

Что надо знать о разведении войск в Золотом :

разведение происходит с обеих сторон – на один километр от позиций;

представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ уже подтвердили начало разведения сил и орудий в Золотом-4;

в подтверждение старта разведения в Золотом они запустили сигнальные ракеты;

разведения войск состоялось в рамках минских соглашений и является толчком к нормандской встречи;

ветераны-добровольцы, находящиеся в Золотом, заявили, что разведение здесь ни в коем случае нельзя проводить, поскольку обстрелы здесь не прекращаются.