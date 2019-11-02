Накопление сил РФ на Донбассе сейчас нет, – Наев
Российские военные формирования и наемники пока не сосредотачивают свои силы у линии разграничения, однако стягивают новые войска в рамках ротации.
Заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал об этом в эфире программы "Свобода слова" с Савиком Шустером.
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Вдоль государственной границы в рамках проведения ООС действительно присутствуют военные части РФ. Их количество известно... Накопление, то есть, создание мощных наступательных группировок пока нет,
– сказал Наев.
Он отметил, что враждебные силы действительно стягивают новые группировки, однако делают это в рамках ротации. То есть одни подразделения прибывают на место других в рамках военной службы.
Относительно того, можно ли проводить разведения сил в условиях обстрелов, Наев заявил, что количество нарушений "режима тишины" сейчас не являются критическими.
Все в пределах общей ежедневной ситуации, которая имеет место в районе проведения ООС,
– сказал заместитель начальника Генштаба.
Он также добавил, что количество обстрелов со ствольной артиллерии уменьшилась – боевики иногда стреляют из минометов. По вопросу обстрелов в Золотом, Наев уточнил, что они происходили за пределами участков разведения сил и средств.
Смотрите видео Наев о ротации российских военных:
Что надо знать о разведении войск в Золотом:
- разведение происходит с обеих сторон – на один километр от позиций;
- представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ уже подтвердили начало разведения сил и орудий в Золотом-4;
- в подтверждение старта разведения в Золотом они запустили сигнальные ракеты;
- разведения войск состоялось в рамках минских соглашений и является толчком к нормандской встречи;
- ветераны-добровольцы, находящиеся в Золотом, заявили, что разведение здесь ни в коем случае нельзя проводить, поскольку обстрелы здесь не прекращаются.
Какой может быть ситуация на Донбассе после разведения сил / Инфографика 24 канала
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