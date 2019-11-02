Накопичення сил РФ на Донбасі зараз немає, – Наєв
Російські військові формування та найманці наразі не зосереджують своїх сил біля лінії розмежування, однак стягують нові війська в рамках ротації.
Заступник начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів про це в ефірі програми "Свобода слова" з Савіком Шустером.
Уздовж державного кордону в межах проведення ООС дійсно присутні військові частини РФ. Їх кількість відомо... Накопичення, тобто, створення потужних наступальних угруповань наразі немає,
– сказав Наєв.
Він зауважив, що ворожі сили дійсно стягують нові угруповання, однак роблять це в рамках ротації. Тобто одні підрозділи прибувають на місце інших в рамках військової служби.
Щодо того, чи можна проводити розведення сил в умовах обстрілів, Наєв заявив, що кількість порушень "режиму тиші" зараз не є критичними.
Все в межах загальної щоденної ситуації, яка має місце в районі проведення ООС,
– сказав заступник начальника Генштабу.
Він також додав, що кількість обстрілів зі ствольної артилерії зменшилася – бойовики іноді стріляють з мінометів. Щодо обстрілів у Золотому, Наєв уточнив, що вони відбувалися за межами ділянок розведення сил та засобів.
Дивіться відео Наєва про ротацію російських військових:
Що треба знати про розведення військ у Золотому:
- розведення відбувається з обох сторін – на один кілометр від позицій;
- представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ вже підтвердили початок розведення сил і засобів у Золотому-4;
- на підтвердження старту розведення у Золотому вони запустили сигнальні ракети;
- розведення військ відбулося у межах мінських угод і є поштовхом до нормандської зустрічі;
- ветерани-добровольці, що перебувають у Золотому, заявили, що розведення тут у жодному разі не можна проводити, оскільки обстріли тут не припиняються.
Якою може бути ситуація на Донбасі після розведення сил / Інфографіка 24 каналу
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