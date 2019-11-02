Накопичення сил РФ на Донбасі зараз немає, – Наєв

Російські військові формування та найманці наразі не зосереджують своїх сил біля лінії розмежування, однак стягують нові війська в рамках ротації.

Заступник начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів про це в ефірі програми "Свобода слова" з Савіком Шустером.

Уздовж державного кордону в межах проведення ООС дійсно присутні військові частини РФ. Їх кількість відомо... Накопичення, тобто, створення потужних наступальних угруповань наразі немає,

– сказав Наєв.

Він зауважив, що ворожі сили дійсно стягують нові угруповання, однак роблять це в рамках ротації. Тобто одні підрозділи прибувають на місце інших в рамках військової служби.

Щодо того, чи можна проводити розведення сил в умовах обстрілів, Наєв заявив, що кількість порушень "режиму тиші" зараз не є критичними.

Все в межах загальної щоденної ситуації, яка має місце в районі проведення ООС,

– сказав заступник начальника Генштабу.

Він також додав, що кількість обстрілів зі ствольної артилерії зменшилася – бойовики іноді стріляють з мінометів. Щодо обстрілів у Золотому, Наєв уточнив, що вони відбувалися за межами ділянок розведення сил та засобів.

Дивіться відео Наєва про ротацію російських військових:

Що треба знати про розведення військ у Золотому:

розведення відбувається з обох сторін – на один кілометр від позицій;

представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ вже підтвердили початок розведення сил і засобів у Золотому-4;

на підтвердження старту розведення у Золотому вони запустили сигнальні ракети;

розведення військ відбулося у межах мінських угод і є поштовхом до нормандської зустрічі;

ветерани-добровольці, що перебувають у Золотому, заявили, що розведення тут у жодному разі не можна проводити, оскільки обстріли тут не припиняються.