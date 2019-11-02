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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Накопичення сил РФ на Донбасі зараз немає, – Наєв

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      Сергій Наев
      Сергій Наев / сторінка ООС в Facebook

      Російські військові формування та найманці наразі не зосереджують своїх сил біля лінії розмежування, однак стягують нові війська в рамках ротації.

      Заступник начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів про це в ефірі програми "Свобода слова" з Савіком Шустером.

      Уздовж державного кордону в межах проведення ООС дійсно присутні військові частини РФ. Їх кількість відомо... Накопичення, тобто, створення потужних наступальних угруповань наразі немає,
      – сказав Наєв.

      Він зауважив, що ворожі сили дійсно стягують нові угруповання, однак роблять це в рамках ротації. Тобто одні підрозділи прибувають на місце інших в рамках військової служби.

      Щодо того, чи можна проводити розведення сил в умовах обстрілів, Наєв заявив, що кількість порушень "режиму тиші" зараз не є критичними.

      Все в межах загальної щоденної ситуації, яка має місце в районі проведення ООС,
      – сказав заступник начальника Генштабу.

      Він також додав, що кількість обстрілів зі ствольної артилерії зменшилася – бойовики іноді стріляють з мінометів. Щодо обстрілів у Золотому, Наєв уточнив, що вони відбувалися за межами ділянок розведення сил та засобів.

      Дивіться відео Наєва про ротацію російських військових:

       

      Що треба знати про розведення військ у Золотому:

      • розведення відбувається з обох сторін – на один кілометр від позицій;
      • представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ вже підтвердили початок розведення сил і засобів у Золотому-4;
      • на підтвердження старту розведення у Золотому вони запустили сигнальні ракети;
      • розведення військ відбулося у межах мінських угод і є поштовхом до нормандської зустрічі;
      • ветерани-добровольці, що перебувають у Золотому, заявили, що розведення тут у жодному разі не можна проводити, оскільки обстріли тут не припиняються.


      Якою може бути ситуація на Донбасі після розведення сил / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини політики Новини України Операція Об'єднаних сил Збройні сили України Розведення військ Війна на Донбасі Новини Росії
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