Противник ведет наступление на Запорожье

По данным главы Запорожской ОГА Александра Старуха, в настоящее время продвижение противника на территорию области под контролем.

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После перегруппировки и ввода оперативных резервов, противник силами до 3-х БТР и при поддержке авиации, ведет наступление на Запорожье,

– говорится в сообщении.

Наступление идет на населенные пункты: Малиновка, Любимовка, Пологи, Гуляйполе. При этом оккупанты активно применяют артиллерию и танки, продолжая наращивать усилия с целью нанести удар по подразделениям наших войск.

Враг не продвинулся в своих позициях

Александр Старух сообщил, что ночью возле населенного пункта Гуляйполе ВСУ держали оборону и наносили огневое поражение противнику всеми имеющимися средствами.

Противник применял артиллерийские удары и налеты авиации. В настоящее время продвижения противника вглубь на определенных рубежах не наблюдается,

– говорится в сообщении.

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