21:13
3 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
14°C
20°C 12°C
  • среда
    23°C 13°C
  • четверг
    25°C 15°C
  • пятница
    26°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Куда исчез Путин. Тростниковое чудо России
Вєсті Кремля
21:30, 2 июля
Вести.UA. Новые фантазии Омеляна. Шевченковские дни
Вєсті.UA
19:44, сегодня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. ПТУ и ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Наличный курс валют 3 июля: гривня теряет относительно доллара и евро

84 Читати новину українською
Наличный курс валют 3 июля в Украине
Наличный курс валют 3 июля в Украине / pershij.com.ua

Курс гривны относительно евро и доллара 3 июля на наличном рынке снизился – обе ключевые валюты мира добавили в цене несколько копеек.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро покупали 3 июля за 30,28 гривны (+4 копейки по сравнению с предыдущим днем), а продавали, как и во вторник, зао 30,78 гривны.

Читайте также: В Украине начали действовать правила округления суммы: как это работает

Доллар 3 июля покупали на две копейки дороже, чем в понедельник – за 26,05 гривны, а продавали на копейку дороже, чем день назад – за 26,29 гривны.

По курсу валют от НБУ 3 июля доллар подешевел на 10 копеек – до 26,23 грн. Евро также потерял в цене – правда, лишь 5 копеек, до 30,53 грн.

Отметим, доллар медленно падал все лето 2017 года. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составила 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и дальше его курс был сравнительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января 2018 (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривны в середине февраля. Весной 2018 самая высокая отметка, которой достиг доллар, составляла 26,68 грн.

Курс евро в конце июня 2017 года резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны добавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и всю весну продолжал падение. Начиная с 1 июня 2018 евро потихоньку растет. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

Читайте также: Когда в Украине вырастет минимальная зарплата: министр назвал условия

 

Теги: Новости Украины
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Регистрация абитуриентов: нюансы и новации вступления-2018
сегодня, 20:01 Регистрация абитуриентов: нюансы и новации вступления-2018
100
Название полков армии РФ украинскими городами доказывает, что враг готовится к продолжению войны
сегодня, 17:02 Название полков армии РФ украинскими городами доказывает, что враг готовится к продолжению войны
Юрій Бутусов 1296
Особливості "національного рекету" у Макіївці, або Як терористи розстрілюють підприємців
сегодня, 14:58 Особливості "національного рекету" у Макіївці, або Як терористи розстрілюють підприємців
Олексій Чибісов 779
Київ втрачає легені: в столиці вирубано 1 мільйон дерев
сегодня, 13:10 Київ втрачає легені: в столиці вирубано 1 мільйон дерев
Олеся Пинзеник 937
Як на зелених насадженнях відмити гроші, або як Кличко у Києві парки рахував
сегодня, 12:02 Як на зелених насадженнях відмити гроші, або як Кличко у Києві парки рахував
Михайло Поживанов 1213
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук