Наличный курс валют 3 июля: гривня теряет относительно доллара и евро

Курс гривны относительно евро и доллара 3 июля на наличном рынке снизился – обе ключевые валюты мира добавили в цене несколько копеек.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро покупали 3 июля за 30,28 гривны (+4 копейки по сравнению с предыдущим днем), а продавали, как и во вторник, зао 30,78 гривны.

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Доллар 3 июля покупали на две копейки дороже, чем в понедельник – за 26,05 гривны, а продавали на копейку дороже, чем день назад – за 26,29 гривны.

По курсу валют от НБУ 3 июля доллар подешевел на 10 копеек – до 26,23 грн. Евро также потерял в цене – правда, лишь 5 копеек, до 30,53 грн.

Отметим, доллар медленно падал все лето 2017 года. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составила 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и дальше его курс был сравнительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января 2018 (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривны в середине февраля. Весной 2018 самая высокая отметка, которой достиг доллар, составляла 26,68 грн.

Курс евро в конце июня 2017 года резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны добавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и всю весну продолжал падение. Начиная с 1 июня 2018 евро потихоньку растет. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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