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Готівковий курс валют 3 липня: гривня втрачає щодо долара та євро

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Готівковий курс валют 3 липня в Україні
Готівковий курс валют 3 липня в Україні / pershij.com.ua

Курс гривні щодо євро та долара 3 липня на готівковому ринку знизився – обидві ключові валюти світу додали у ціні кілька копійок.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро купували 3 липня по 30,28 гривні (+4 копійки в порівнянні з попереднім днем), а продавали, як і у вівторок, по 30,78 гривні.

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Долар 3 липня купували на дві копійки дорожче, аніж у понеділок – по 26,05 гривні, а продавали на копійку дорожче, аніж день тому – по 26,29 гривні.

За курсом валют від НБУ 3 липня долар подешевшав на 10 копійок – до 26,23 грн. Євро також втратив у ціні – щоправда, лише 5 копійок, до 30,53 грн.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада долар упевнено ріс, досягнувши піку в середині січня 2018-го (28,87 грн). Однак з 22 січня "зелений" почав дешевшати, опустившись до 26,65 гривні в середині лютого. Навесні 2018 найвища позначка, якої сягнув долар, становила 26,68 грн.

Курс євро наприкінці червня 2017-го різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле друге півріччя 2017 року та початок січня 2018-го, досягнувши пікової позначки 35,66 гривні. Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Починаючи з 1 червня 2018-го євро помаленьку росте. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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